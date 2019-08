KNVB gooit Eredivisie-programma overhoop wegens Europese verplichtingen

De KNVB heeft de nodige wijzigingen gemaakt in het speelschema van de Eredivisie, in verband met de Europese verplichtingen van PSV, Feyenoord en AZ.

Om die drie clubs zoveel mogelijk rust te geven in aanloop naar de vierde voorronde van de , heeft de KNVB besloten om het -programma op de schop te gooien. De voetbalbond communiceert via de officiële kanalen dat twee wedstrijden worden verplaatst en dat nog eens drie duels binnen een speelronde worden verzet.

De drie clubs die momenteel nog in de race zijn voor een plek in de groepsfase van de Europa League komen volgend weekeinde niet in actie. Het duel tussen en , dat op zaterdagavond zou worden afgewerkt, is verzet naar woensdag 25 september, wanneer er om 18:30 uur zal worden afgetrapt wordt in het Philips Stadion. Voor fans van FC Groningen die willen afreizen naar Eindhoven is het tijdstip op z'n zachtst gezegd niet ideaal, zo weet algemeen directeur Wouter Gudde.

"Het bezoeken van uitwedstrijden onder onze aanhang heeft met name vorig seizoen een vlucht genomen. Het team voelt dit als een extra steun, dus wij hopen dat er ook nu zoveel mogelijk supporters mee naar Eindhoven gaan. Dat wordt een uitdaging op een doordeweekse dag, want wil je hier als FC Groningen-supporter bij zijn, dan moet je wellicht een halve dag vrijaf nemen. Dan vraag je wel wat van je supporters", zegt Gudde op de website van FC Groningen. De club heeft om die reden een brief opgesteld, waarmee supporters vrijaf kunnen vragen bij hun werkgever.

"Via ons kunnen zij aan hun werkgever vrijaf vragen en in ruil voor de medewerking nodigen wij op onze beurt de directeur van de onderneming uit bij een thuiswedstrijd van FC Groningen in het Hitachi Capital Mobility Stadion", aldus Gudde.

Ook het treffen tussen en zal niet volgende week zondag worden afgewerkt. De Alkmaarders reizen op donderdag 26 september af naar De Kuip, waar om 20:00 uur wordt afgetrapt. Door het verzetten van Feyenoord - AZ begint het duel tussen en Sparta volgende week zondag niet om 14:30 uur, maar om 16:45 uur.