KNVB geeft video vrij van Gözübüyük en VAR: "Te makkelijk'

De KNVB heeft maandag de beelden gedeeld van het gesprek van scheidsrechter Serdar Gözübüyük met VAR Dennis Higler tijdens Ajax - sc Heerenveen.

Higler spoort Gözübüyük aan om een incident met Kostas Lamprou en Sam Lammers na te kijken, maar laatstgenoemde arbiter besluit uiteindelijk geen penalty toe te kennen.



Bij een 3-3 tussenstand leek Lamprou een kwartier voor tijd de spits van de Friese club te vloeren, maar Gözübüyük sprak in eerste instantie van een 'voetbalcontact'. Na het bekijken van de beelden wil Higler graag dat Gözübüyük zich aan de zijlijn gaat melden, aangezien eerstgenoemde van mening is dat er sprake is van een penalty.



Kijk en luister mee met de VAR bij #AJAHEE en de niet toegekende penalty tegen Heerenveen in het #ARAG KNVB #VARmoment : https://t.co/RPGjdIvXr4 — KNVB (@KNVB) January 21, 2019

"Nee hoor, ik vind dit te makkelijk. We gaan gewoon doorspelen", besloot Gözübüyük na het bekijken van de beelden. Na afloop werd de arbiter bedolven onder commentaar. Zo waren verschillende analytici en ook scheidsrechtersbaas Dick van Egmond kritisch over de beslissing van Gözübüyük om Heerenveen geen strafschop toe te kennen."Ik vond het te licht", zo verweerde Gözübüyük zich bij. "Hij raakte 'm, er was contact. Maar Lammers kon niet meer bij de bal. Daarom kan ik er mee leven dat ik geen strafschop gaf, dat was een te zware straf geweest. De ene vindt het een penalty, de andere niet. Het is vaak interpretatie. Een hoop mensen zullen zeggen: het was een penalty. Er zullen ook een hoop mensen zeggen dat het een voetbalduel was."