KNVB denkt mee met Feyenoord in aanloop naar Klassieker

Feyenoord en AZ hadden elkaar eigenlijk al in februari moeten treffen, maar storm Ciara gooide destijds roet in het eten.

Het duel in Alkmaar werd vanwege het slechte weer uitgesteld en de KNVB heeft nog geen nieuwe datum voor de kraker gepikt.

RTV Rijnmond weet maandagmiddag te melden dat er in ieder geval niet voor hoeft te vrezen dat de wedstrijd vlak voor de Klassieker wordt gespeeld.

Feyenoord ontvangt aartsrivaal zondag 22 maart in De Kuip en de KNVB had volgens bovengenoemd medium in eerste instantie 18 of 19 maart in gedachten als nieuwe datum voor - Feyenoord.

Na gesprekken met de betrokken clubs en de autoriteiten is in de afgelopen dagen echter besloten om hiervan af te zien.

'Voor Feyenoord, dat in de race is om de bovenste plekken, was het niet wenselijk om in vier dagen tijd de zeer cruciale wedstrijden tegen de huidige koplopers Ajax en AZ te spelen', legt RTV Rijnmond uit.

De KNVB verwacht binnen afzienbare tijd een nieuwe datum voor AZ - Feyenoord bekend te kunnen maken en de kans is groot dat deze wedstrijd pas in april wordt ingehaald. Ook voor - Ajax, dat om dezelfde reden verplaatst werd, moet overigens nog een nieuwe datum geprikt worden.

De Klassieker kan een grote rol in de strijd om de landstitel spelen, nu Ajax en AZ gedeeld aan kop gaan in de . Feyenoord heeft momenteel zes punten minder dan de twee koplopers en doet bij winst op beide rivalen weer serieus mee om het kampioenschap.

Nummer vier heeft momenteel een punt minder dan de Rotterdammers en speelde bovendien een duel meer.