KNVB deelt flinke schorsing uit na kopstoot: "Zeer onhandig van mij"

De KNVB heeft Tim Coremans maandag een schorsing van vier wedstrijden opgelegd en de doelman van Sparta Rotterdam accepteert die straf.

Coremans krijgt de sanctie vanwege zijn rode kaart in de uitwedstrijd tegen (2-0) van zondag, toen hij Kaj Sierhuis een kopstoot uitdeelde.

"Ik accepteer deze straf. Het is zeer onhandig van mij en ik herken mezelf absoluut niet in de overtreding", stelt Coremans maandag in een reactie op de website van zijn werkgever. De sluitpost mist vanwege de schorsing sowieso de wedstrijden van Sparta tegen , (beker), en sc . In het duel met op 24 november is Coremans pas weer inzetbaar voor de nummer acht in de .

Lees beneden verder

Coremans liet zondag na de wedstrijd in Groningen nog een ander geluid horen bij FOX Sports. "Hij (Sierhuis, red.) trekt me aan mijn arm. Ik draai om en ik weet niet dat hij al zo dichtbij is. Ik moet me gewoon niet laten provoceren, laten we het daarop houden. Gewoon stom. Ik zag hem niet, maar ik moet me ook niet laten provoceren om te draaien. Het was niet mijn bedoeling om hem een kopstoot te geven."

Trainer Henk Fraser zag Coremans duidelijk in de fout gaan, maar wijst ook met de beschuldigende vinger naar Sierhuis. "Maar het blijft een terechte kaart, de scheidsrechter heeft ook een goede wedstrijd gefloten. Het is ook ongelukkig. Ten eerste moet hij niet reageren. En op het moment dát hij reageert, is Sierhuis dichterbij dan hij had verwacht. Hij is totaal niet zo'n speler..."

"Ik heb het gevoel dat het niet bewust was, maar als je naar de beelden kijkt, dan heeft de scheidsrechter gelijk. Het is een rode kaart."