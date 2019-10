KNVB deelt boete van 45 euro uit aan FC Emmen-aanvoerder Jansen

De KNVB heeft Anco Jansen een reprimande en een boete gegeven, zo meldt het Dagblad van het Noorden vrijdagmiddag.

Volgens Voetbal International gaat het om een symbolisch geldbedrag van 45 euro. De momenteel geblesseerde aanvoerder van wordt bestraft voor kritische uitspraken over het scheidsrechterskorps en de VAR, die hij vorige maand deed.

Twee weken geleden werd al duidelijk dat de tuchtcommissie van de KNVB een vooronderzoek was gestart naar Jansen. De aanvaller van Emmen zei in een interview met het Dagblad van het Noorden dat hij het voetbal oneerlijker vindt geworden na de komst van de VAR.

"Ik vind het om te janken", aldus Jansen. "Vooral omdat het constante willekeur is. De ene VAR trekt wel aan de bel, de ander niet. Dan zeggen ze dat voetbal eerlijker is geworden. Onzin." De ergernis was groot, zo voegde Jansen toe, omdat hij het idee had dat het voetbal eerlijker zou moeten zijn met de VAR.

"Maar het valt elk weekend tegen. Ik twijfel trouwens ook aan de mensen die er over gaan. Die scheidsrechters hebben er geen kloten verstand van", foeterde de captain van Emmen. Volgens de tuchtcommissie zijn de uitlatingen in strijd met de gedragscode van de KNVB.

De hoogte van de boete was in eerste instantie niet bekend, maar zou 45 euro bedragen. Jansen is zelf op de weg terug van een knieblessure; dit seizoen stond hij nog geen minuut op het veld.

"Anco heeft aangegeven dat zijn woordgebruik niet helemaal gepast was, maar dat hij nog wel achter de strekking van zijn verhaal staat", aldus voorzitter Ronald Lubbers van Emmen in gesprek met Voetbal International. "En heel eerlijk gezegd: dat sta ik ook."

Volgens Lubbers kon de KNVB 'niet meer terug', maar zit er 'ook een gedeelte begrip' in de strafmaat van de voetbalbond. "De KNVB moet natuurlijk een grens stellen: anders krijg je iedere week spelers die zich zo gaan uitlaten over de VAR."