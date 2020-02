KNVB begrijpt frustratie bij Ajax: "We zijn er al langer mee bezig"

De discussie over zuivere speeltijd laait weer op, nadat de bal tijdens Getafe - Ajax (2-0) slechts 42 minuten en 36 seconden in het spel was.

Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB, zegt namens de voetbalbond open te staan voor experimenten omtrent zuivere speeltijd in het voetbal. Een verandering zal echter niet van vandaag op morgen gaan, legt De Jong uit.

Uit cijfers van Opta blijkt dat er in de geschiedenis van de slechts één wedstrijd gespeeld is met een kortere zuivere speeltijd dan bij - : het duel tussen Austria Wien en Ahtletic Club op 3 december 2009 (met 40 minuten en 8 seconden aan zuivere speeltijd).

Zo duurde het bij het frustrerende duel voor Ajax meer dan vijf minuten voordat de bal weer in het spel was vanaf het moment dat Getafe de 1-0 op het scorebord had gezet. De scheidsrechter gaf in de eerste helft echter slechts drie minuten blessuretijd.

De KNVB begrijpt de frustratie van Ajax en staat open voor veranderingen. "Het is alleen niet eenvoudig", zegt De Jong tegenover Voetbal International. "Je kan niet zeggen: we gaan naar negentig minuten zuivere speeltijd, dat houdt geen enkele speler namelijk vol."

"Maar er zijn tussenvarianten mogelijk, bijvoorbeeld door eerst de extra tijd effectief te maken. Daar staan wij open voor." Het vraagstuk over zuivere speeltijd houdt de KNVB al langer bezig.

"In het pupillenvoetbal tot en met 12 hebben we al een boel ingevoerd. Werken met tijdstraffen na het krijgen van een kaart, de self-pass , indribbelen in plaats van ingooien, doorwisselen", somt De Jong op.

"Maar eerst moeten we gegevens verzamelen, zodat je een eventueel verzoek aan de IFAB goed kan onderbouwen. Als je het in de juiste vorm giet en met een goed onderbouwd voorstel komt zou ik niet weten waarom een experiment rond zuivere speeltijd niet zou kunnen."

Wereldvoetbalbond FIFA heeft echter minder trek in nieuwe spelregels: de bond stelt dat er tot en met het WK in Qatar eind 2022 alleen nog wordt gewerkt aan het doorontwikkelen van de VAR.

"Daarom zal het niet eerder dan het seizoen 2023/24 zijn tot we überhaupt kunnen testen met zuivere speeltijd in het betaald voetbal", zegt De Jong.