'Knap staaltje' van directie Ajax inzake transfersom Rasmus Kristensen

Ajax maakte vrijdagmiddag bekend dat Rasmus Kristensen de club al na anderhalf seizoen heeft verlaten.

De vleugelverdediger heeft inmiddels zijn handtekening gezet bij Red Bull Salzburg, dat de Deen tot medio 2024 heeft vastgelegd. De Telegraaf meldt dat ruim vijf miljoen euro overhoudt aan de uitgaande transfer.

De Amsterdamse club betaalde anderhalf jaar geleden ruim vijf miljoen euro aan FC Midtjylland voor Kristensen. Ajax krijgt na anderhalf jaar nu dus ongeveer hetzelfde bedrag van Red Bull Salzburg. Volgens De Telegraaf kan dit worden gekwalificeerd als een 'knap staaltje' van de directie, aangezien Kristensen niet wist te imponeren bij Ajax.



De 22-jarige verdediger werd bij zijn komst nog omschreven als een talent die zich mogelijk kon ontwikkelen tot de vaste rechtsback van Ajax. Kristensen kwam echter nooit concreet in de plannen van trainer Erik ten Hag voor. Komend seizoen moest hij wederom concurreren met Noussair Mazraoui en Joël Veltman, terwijl Sergino Dest de afgelopen weken ook een goede indruk maakt.



In totaal speelde de vleugelverdediger 27 wedstrijden voor de Amsterdammers. Zijn enige doelpunt maakte hij in de met 0-4 gewonnen bekerfinale tegen afgelopen seizoen. Naast de TOTO stond Kristensen na afloop van afgelopen seizoen ook met de kampioensschaal in handen. De Deen stond nog tot medio 2022 onder contract in de Johan Cruijff ArenA.