Kluivert ziet Jong Oranje niet als degradatie: "Maar het EK blijft mijn doel"

Justin Kluivert werd onlangs door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal.

Hij overleefde de definitieve schifting echter niet. De vleugelaanvaller van , met in voorbereiding op de oefeninterland tegen Jong Engeland van dinsdagavond, blijft echter dromen van het 'grote' Oranje, met het EK van volgend jaar als ultiem doel.

"De wedstrijd tegen Engeland is een goede krachtmeting voor ons", verwijst Kluivert tegenover Voetbal International naar de vriendschappelijke ontmoeting op De Vijverberg van dinsdag.

"Waar staan we nou eigenlijk? Ik denk dat we dat ook tegen Portugal hadden. En nu tegen Engeland moeten we het opnieuw laten zien." Kluivert baalt niet van het feit dat hij donderdag tegen Jong Gibraltar (0-6 overwinning) niet scoorde. "Daar denk ik niet te lang over na."

Kluivert wil zich bij Jong Oranje in de kijker spelen van Koeman. "Dat moet je altijd in je achterhoofd houden", aldus de voormalige Ajacied. "Je wordt ook elke week bij je eigen club in de gaten gehouden."

"Als je iets goed doet, maar ook als het minder gaat. En hier bij Jong Oranje ook natuurlijk, dus dat zal niks veranderen. Ik denk, ook al kijken ze niet, dat je altijd honderd procent moet geven."

Lees beneden verder

De jeugdinternational, met twee interlands achter zijn naam voor Oranje, wil niet met zoveel woorden zeggen dat hij al vaker een oproep van Koeman had moeten ontvangen.

"Dat is niet aan mij om echt te zeggen. Ik geef gewoon honderd procent en de dag dat Koeman me oproept zal ik ook honderd procent geven. Tot dat moment ben ik blij om bij Jong Oranje te zijn."

Kluivert droomt desondanks stiekem van een plaats in de EK-selectie. "Dat is nog steeds mijn doel en nog ver weg, dus er is nog genoeg tijd om mezelf te laten zien. Dat zal ik gewoon proberen te doen en dan zien we wel hoe of wat."