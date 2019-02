Kluivert ziet 'ideale' aankoop voor Barcelona: "Hij is de beste keus"

Patrick Kluivert ziet Marcus Rashford graag voetballen bij Barcelona en wijst de Engelsman aan als 'de ideale kandidaat' om de aanval te versterken.

"Ik ben erg gecharmeerd van Rashford", zegt Kluivert bij Sport 360. "Het wordt wel lastig om hem te halen, maar hij is een erg goede speler. Ik zie niet veel spelers die momenteel bij Barcelona kunnen spelen. Misschien kan Pierre-Emerick Aubameyang van Arsenal daar terecht. Maar voor mij is de beste keus Marcus Rashford." Kluivert denkt dat de aanvaller van Manchester United alles in zich heeft om te slagen in het Camp Nou.



"Hij heeft de vaardigheden, de mentaliteit, hij is snel, lichtvoetig en hij kan doelpunten maken. Hij is niet altijd verzekerd van een plek bij de eerste elf van Manchester United, dus waarom niet van club veranderen?" Kluivert is ook van mening dat Frenkie de Jong een goede aankoop is voor Barcelona. De oud-aanvaller is überhaupt enthousiast over de toekomst van het Nederlandse voetbal.



"Ik denk dat bondscoach Ronald Koeman goed werk verricht en een sterk, solde team bouwt bij Oranje. Aanstormende talenten? Natuurlijk Matthijs de Ligt, maar hij is er eigenlijk al. Carel Eiting van Ajax heb je ook nog, terwijl PSV en AZ ook enkele goede spelers heeft. We hebben een paar hele goede spelers voor in de toekomst, dus we hoeven niet te vrezen", besluit Kluivert.