Kluivert wil talenten verhuren aan Ajax: "Zij zouden perfect zijn"

Patrick Kluivert hoopt als het hoofd van de jeugdopleiding van Barcelona dat meerdere talenten het eerste elftal halen.

De lat ligt echter hoog en daarom is het voor spelers als Riqui Puig en Carles Aleña moeilijk om aan te haken bij het team van hoofdtrainer Ernesto Valverde.

Kluivert denkt dat het voor de twee talenten goed is om op huurbasis elders aan de slag te gaan om meer ervaring op te doen. Hij ziet daarbij als de 'perfecte club', terwijl ook kanshebber is.

In gesprek met Sport krijgt Kluivert de vraag of Ajax een geschikte club is voor Riqui Puig en Aleña aan te verhuren. "Zij zouden het perfecte team zijn", reageert Kluivert. "Ik wil spelers graag verhuren aan Ajax."

"We hebben overigens ook een samenwerking met FC Utrecht. Voor spelers die niet direct naar ons eerste elftal doorstromen, zou het perfect zijn om zich ergens anders verder te ontwikkelen."

De twintigjarige Riqui Puig wordt gezien als een van de grotere talenten uit de -opleiding. Kluivert weet niet of de middenvelder al goed genoeg is voor het eerste elftal.

Lees beneden verder

"Als je alle middenvelders van het eerste elftal bekijkt, met onder meer Frenkie de Jong, Arturo en al die anderen, waar ga je Riqui dan neerzetten? Met alle respect, het is moeilijk. Het is beter voor Riqui om verhuurd te worden, zodat hij op een ander niveau kan spelen en dan terugkeert."

Kluivert staat er voor open om jong talent vanuit het buitenland naar Barcelona te halen. "Het is dan wel belangrijk dat de spelers die we halen beter zijn dan wat we hebben rondlopen in Catalonië", aldus Kluivert, die met speciale aandacht kijkt naar de Nederlandse markt.

"Natuurlijk. De manier van opleiden bij Ajax en Barcelona lijkt veel op elkaar. Ik ken de jeugdopleiding van Ajax goed. Sommige dingen zijn anders, maar over het algemeen lijkt het veel op elkaar."