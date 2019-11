Kluivert: "We zijn ons hier zeker bewust van de talenten bij Ajax"

Patrick Kluivert keerde afgelopen zomer terug bij Barcelona om de functie van hoofd opleidingen op zich te nemen.

De oud-aanvaller zorgt er in deze hoedanigheid voor dat de scouts de grootste talenten in Europa nauwlettend volgen. Kluivert laat in een interview met Mundo Deportivo duidelijk naar voren komen dat ook de -talenten onder een vergrootglas liggen.

Kluivert is blij met zijn tweede periode bij de Spaanse kampioen. "Ik ken de club, heb hier zes jaar gespeeld en heb een heel goed gevoel bij de club en de supporters", aldus de oud-international van Oranje. "Daarnaast speelt mijn zoon hier ook. Ik denk dit ik veel kan bijdragen aan La Masia (jeugdopleiding van , red.) en hoefde dan ook niet lang na te denken over het aanbod van de club." Kluivert benadrukt tevens dat hij als oud-speler van Barcelona en Ajax weet hoeveel overeenkomsten er zijn in de voetbalfilosofie.

De oud-spits weet dat zijn werkgever van oudsher een goede band heeft met Ajax, de club waar hij ooit doorbrak. Het is volgens hem dan ook logisch dat er gescout wordt in Amsterdam. "Ajax heeft dezelfde speelstijl als Barcelona en daarom volgen we hun talenten op de voet."

Kluivert komt gelijk met een passend voorbeeld. "Iemand als Frenkie de Jong heeft geen moeite om zich aan te passen, hoewel spelen voor Ajax iets anders is dan hier in het Camp Nou voor 100.000 mensen. Hij speelt heel goed vanuit zijn positie, heeft enorm veel talent en wordt omringd door zeer talentvolle spelers. Het lijkt wel of De Jong al zijn hele leven voor Barcelona speelt."

Kluivert kijkt niet alleen buiten Barcelona naar talenten, want ook de eigen talenten worden gekoesterd. De opleider is in dat kader blij met de doorbraak van Ansu Fati en Carles Pérez. "Het is heel belangrijk dat dergelijke spelers de kans krijgen zich te ontwikkelen. Als spelers laten zien dat ze kwaliteiten hebben, zoals in het geval van Fati en Peréz, is het belangrijk dat ze speeltijd krijgen en zich mogen bewijzen. Hoe jong ze dan ook zijn" Kluivert is vooral onder de indruk van Fati, die al in beeld is bij de Spaanse ploeg. "Hij heeft een duidelijk doel voor ogen en gaat gelukkig niet zweven."