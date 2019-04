Kluivert oogst lof na cruciale rol: "Hij produceert geweldige voorzetten"

AS Roma speelde woensdagavond met 2-2 gelijk tegen Fiorentina, mede door toedoen van Justin Kluivert. De Nederlander gaf twee assists.

Kluivert, die zondag tegen (1-4 verlies) nog invaller was, kon dan ook op complimenten van zijn trainer rekenen. "Kluivert is nog groen", doelt Claudio Ranieri in gesprek met Sky Italia op het feit dat zijn pupil nog maar negentien jaar is. "Maar hij heeft veel snelheid en produceert geweldige voorzetten", zo luidt het oordeel van de ervaren oefenmeester.



De buitenspeler, die afgelopen zomer inruilde voor de club uit de Italiaanse hoofdstad, is dit seizoen reeds in 29 wedstrijden voor Roma in actie gekomen. Tot op heden heeft hij twee doelpunten gemaakt en heeft hij zeven keer een medespeler in stelling gebracht bij Roma, dat momenteel op de achtste plek in de bivakkeert.



Ranieri baalt dat het bij Roma niet loopt zoals hij wil. "Het gaat momenteel niet zoals ik het graag zie", aldus de trainer, die zag dat twee keer op voorsprong kwam tegen zijn elftal. "Ik ben blij met de veerkracht die mijn ploeg heeft getoond. Ik vroeg aan de spelers om de wereld te laten zien dat we in Europa thuishoren", aldus Ranieri.