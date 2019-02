Kluivert: "Ik had liever gezien dat Justin in Nederland was gebleven"

Justin Kluivert had maandag een basisplaats bij AS Roma, maar werd in het met 2-1 gewonnen duel met Bologna ruim twintig minuten voor tijd gewisseld.

De negentienjarige aanvaller speelt sinds dit seizoen in het shirt van de Romeinen, waar hij het geregeld moet stellen met een plaats op de reservebank. "Of hij tijd nodig heeft om te wennen? Hij wil alle wedstrijden spelen en moet hard werken om dit voor elkaar te krijgen", zegt vader Patrick Kluivert in gesprek met Sky Italia.

Trainer Eusebio Di Francesco liet zich in aanloop naar de ontmoeting met Bologna positief uit over de houding van Kluivert in de laatste weken. De oefenmeester zei dat er 'een knop is omgegaan' bij de jonge aanvaller en dat hij de laatste tijd met een ‘andere mentaliteit naar de training’ komt.



Kluivert wordt vervolgens door de Italiaanse media gevraagd naar zijn mening over Di Francesco. "Daar ga ik me niet over uitlaten, maar hij is degene die iedere dag met Justin werkt", benadrukt de oud-spits, die tegenwoordig samen met Clarence Seedorf de leiding heeft over het nationale team van Kameroen. Kluivert was in het shirt van AS Roma tot dusver goed voor 2 doelpunten en 5 assists in 25 officiële wedstrijden.



"Ik heb al eens gezegd dat ik liever had gezien dat Justin in Nederland was gebleven. Maar als je kind een keuze maakt, sta je daar als vader achter en blijf je hem iedere dag volgen", zo besluit Kluivert senior. In de met 2-1 gewonnen thuiswedstrijd tegen Bologna was de jonge aanvaller niet betrokken bij doelpunten. Door treffers van Aleksandar Kolarov en Federico Fazio trokken de Romeinen in eigen stadion aan het langste eind.