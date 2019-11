Kluivert: "Ik denk dat De Ligt een beetje spijt heeft van zijn keuze"

Patrick Kluivert vraagt zich af of Matthijs de Ligt met Juventus wel de juiste club heeft gekozen.

Kluivert is sinds juli van dit jaar hoofd jeugdopleiding bij . De oud-spits houdt zich echter niet alleen met de talentenontwikkeling bezig, aangezien hij afgelopen zomer ook met De Ligt heeft gesproken over een eventuele overstap naar de Catalaanse grootmacht. De Oranje-international koos uiteindelijk, tot spijt van Kluivert, dus voor Juve.

"Ik zou niet zeggen dat ik hem heb geprobeerd te overtuigen, maar ik heb hem verder alleen maar goede dingen over Barcelona kunnen vertellen, zowel over de stad als over de club", blikt hij terug in gesprek met Mundo Deportivo. "Uiteindelijk is het aan de speler en aan zijn zaakwaarnemer om te beslissen."

"De Ligt is natuurlijk een geweldige verdediger, maar hij heeft zijn keuze gemaakt."

"Ik denk wel dat hij een beetje spijt heeft van zijn keuze, maar het is niet anders. Uiteindelijk moet je kiezen en de ene keer pakt dat goed uit, de andere keer niet. Je moet leren van je beslissingen", gaat Kluivert verder over De Ligt, die een moeizame start achter de rug heeft in Turijn. In tegenstelling tot de verdediger koos zijn voormalige ploeggenoot bij Frenkie de Jong wel voor een verhuizing naar het Camp Nou.

"Ik kan zeggen dat hij hier heel gelukkig is", vervolgt Kluivert over de middenvelder. "Als je hem ziet spelen, lijkt het alsof hij hier al jaren zit. Ik wist al dat hij erg goed was en hij laat zijn kwaliteiten zien bij zowel Barcelona als het . Hij is hier gelukkig en dat is ook te zien aan zijn spel. Ik ben blij dat ik hem zo kan zien."