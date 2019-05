Kluivert geniet: "Wat kan ik nog over hem zeggen, hij is ongelooflijk"

Patrick Kluivert zat woensdagavond op de tribune bij het Champions League-duel tussen Barcelona en Liverpool.

Mede dankzij twee treffers van Lionel Messi zegevierde het team van Ernesto Valverde met 3-0 en zijn de Catalanen dicht bij een finaleplaats, op 1 juni in het Wanda Metropolitano. " heeft het karwei geklaard", verzekerde de oud-aanvaller van de Catalanen in gesprek met Barça TV .

"Barcelona heeft een beetje lastig gehad", zag ook Kluivert. " staat samen met bovenaan in de Premier League en is geen makkelijk elftal om tegen te spelen. Maar iedereen heeft kunnen zien hoe Barcelona daarmee is omgesprongen. Dit is een belangrijk resultaat waar de spelers hard voor hebben gewerkt. De vrije trap van Messi? Wat kan ik nog over hem zeggen? Hij is ongelooflijk. Wat een ongelooflijk doelpunt."



Kluivert speelde in zijn actieve loopbaan met Barcelona op Anfield, het stadion waar het team van Valverde volgende week definitief een toegangsbewijs voor de finale wil bemachtigen. "Dat zal zeer spannend worden. Men denkt daar dat het toch nog mogelijk zal zijn om Barcelona te elimineren. Het is belangrijk dat Barcelona speelt op de manier waarop ze dat al eerder buitenshuis hebben laten zien. Met deze voorsprong mag het niet meer misgaan."



Messi tekende een kwartier voor tijd in de rebound voor de 2-0, nadat Luis Suárez Barcelona voor rust al op voorsprong had geschoten. De mooiste treffer van de avond viel acht minuten later. Messi mocht vanaf 29 meter aanleggen voor een vrije trap en schoot de bal buiten bereik van doelman Alisson snoeihard in de kruising.