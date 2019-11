Kluivert: "Er zijn vier mensen die weten wat gebeurd is, daar laat ik het bij"

Víctor Valdés ging in juli aan de slag als trainer van Barcelona Onder-19, maar hield dit slechts een aantal maanden vol.

De oud-doelman werd begin oktober op straat gezet, na een reeks incidenten en een verhitte aanvaring met hoofd jeugdopleidingen Patrick Kluivert. De 43-jarige Kluivert wordt in een interview met Sport gevraagd naar de gebeurtenissen rond Valdés.

"Iedereen vraagt me dat en ik kan dat begrijpen. Ik wil niemand kwetsen, dat is niet goed voor Víctor, voor mij en voor de club. Er zijn vier mensen die weten wat er gebeurd is en daar wil ik het bij laten, dat is het beste voor iedereen. Binnen een club moeten af en toe beslissingen genomen worden en dat hebben we gedaan", zo geeft Kluivert te kennen. Er heerste binnen de club grote onvrede over zijn omgang en werkwijze van Valdés. De oud-doelman had bij de Onder-19 Ansu Fati onder zijn hoede.

Het toptalent debuteerde eerder dit seizoen in de hoofdmacht van en speelde tot dusver tien officiële wedstrijden. Bleacher Report onthult dat het niet veel scheelde, of Fati had Barcelona afgelopen zomer verlaten.

Doordat trainer Ernesto Valverde hem nog niet leek te promoveren naar het eerste elftal en er nog geen contract zat aan te komen, overwoog hij aan het begin van de zomer te vertrekken. en waren concreet geïnteresseerd en met the Hammers was er zelfs al een akkoord, maar door het papierwerk ketste een transfer af. Niet lang daarna kreeg Fati zijn kans bij het eerste van Barcelona en zette hij zijn handtekening onder een tot 2022 lopend contract.

"We communiceren intern heel goed met elkaar. Als iedereen bij het eerste elftal fit is, heb ik het gevoel dat hij bij Barcelona B zijn minuten moet maken. We zien hetzelfde bij Carles Pérez", zo wijst Kluivert op de 21-jarige Pérez, die dit seizoen voorlopig zeven keer in actie kwam voor Barcelona.

De oud-spits heeft een duidelijke mening over de functie van het tweede team van Barcelona. "Spelers die drie jaar in Barcelona B hebben gespeeld, moeten doorstromen naar het eerste of verkocht worden. Er moet meer doorstroming komen tussen het tweede elftal en de hoofdmacht."