Kluivert en Karsdorp krijgen opnieuw nieuwe trainer bij AS Roma

Claudio Ranieri vertrekt zoals verwacht aan het einde van het seizoen bij AS Roma.

De 67-jarige oefenmeester nam in maart op interim-basis het stokje over van Eusebio Di Francesco, die wegens de teleurstellende resultaten werd ontslagen bij de Italiaanse club. Ranieri kondigt nu aan dat hij niet zal aanblijven bij .

"Mijn taak hier eindigt over drie wedstrijden. Ik wist altijd al dat dit het geval zou zijn", zo tekenen verschillende Italiaanse media op uit de mond van Ranieri tijdens de persconferentie in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen . "Ik heb gekozen om hier de laatste fase van het seizoen in te springen, omdat ik een Roma-fan ben en mijn enthousiasme voor de club wilde overbrengen op het elftal."



Het lag in de lijn der verwachtingen dat Roma na dit seizoen op zoek zou gaan naar een definitieve opvolger voor Ranieri. Verschillende namen worden gelinkt aan i Giallorossi , onder wie Antonio Conte. Ook de naam van Maurizio Sarri werd reeds genoemd in de Italiaanse hoofdstad, al lijkt hij zelf in ieder geval niet te willen vertrekken bij . Het staat in ieder geval vast dat Ranieri volgend seizoen niet aan het roer zal staan bij Roma.



De oefenmeester stond eerder dit seizoen kort aan het roer bij , waar hij na slechts een aantal maanden ontslagen werd. Eerder werkte Ranieri voor onder meer , , , , Juventus, , , Chelsea, en . Het grootste succes van de Italiaan is zonder twijfel het kampioenschap met Leicester City in 2016. AS Roma bezet momenteel de zesde plaats in de , met een achterstand van drie punten op nummer vier Atalanta.