Kluivert en Karsdorp krijgen goed nieuws van trainer Di Francesco

Rick Karsdorp en Justin Kluivert staan zaterdag mogelijk wederom in de basis bij AS Roma, dat Torino op bezoek krijgt.

Beide Nederlanders mochten in het gewonnen Coppa Italia-duel met Virtus Entella (4-0) in actie komen en trainer Eusebio di Francesco geeft vrijdagmiddag aan dat de verdediger en aanvaller een goede indruk achterlaten.



De hoofdtrainer verklapte op de persconferentie dat Kluivert een basisplek krijgt. "Justin is momenteel beter in vorm dan Stephan El Shaarawy en krijgt de voorkeur. El Shaarawy traint pas vanaf dinsdag weer mee, dus ik denk dat Kluivert een plek krijgt." Karsdorp kan na zijn goede wedstrijd van maandag ook rekenen op speelminuten, zo lijkt het.



"Karsdorp is een goede optie voor de basis, het wordt Davide Santon of hij. Het heeft op dit moment namelijk weinig zin om veel te veranderen, want we spelen iedere wedstrijd steeds een beetje beter." Karsdorp speelde maandag voor het eerst negentig minuten voor de Italiaanse club. Kluivert maakte indruk in het bekerduel door twee assists te verzorgen.