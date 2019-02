Kluivert bescheiden: "Hij is de snelste speler van AS Roma en hij is een baas"

Justin Kluivert krijgt dit seizoen geregeld de kans om zich te laten zien bij AS Roma. Het leven in de Italiaanse hoofdstad bevalt hem goed.

Kluivert heeft achttien wedstrijden in de Serie A achter zijn naam staan, waarvan elf als invaller. Zowel op sportief gebied als buiten het veld is er het een en ander veranderd voor de negentienjarige ex-Ajacied, zo vertelt hij in gesprek met ESPN .



De buitenspeler was deze jaargang goed voor één doelpunt en drie assists in de Serie A; hij scoorde ook in het Champions League-duel met Viktoria Plzen (5-0) en gaf twee assists in de Coppa Italia. Toen hij afgelopen zomer de overstap maakte van Ajax naar Roma, had hij het gevoel er klaar voor te zijn. "Het niveau ligt hier hoger", stelt Kluivert. "Daarom koos ik ervoor om hierheen te gaan. Ik verwacht nu meer van mezelf. Ik wil elke dag beter worden; het maakt niet uit hoe oud je bent."



Een van zijn kwaliteiten is zijn snelheid, maar daar schept Kluivert niet graag over op. "Ik heb gehoord dat Kostas (Manolas, red.) de snelste is hier", zegt de tweevoudig Oranje-international lachend, als hij wordt gevraagd of hij de snelste speler van Roma is. "Hij is heel, heel snel. En hij is zeker de meest geschifte speler in de kleedkamer. Hij is, hoe zeg je dat, een baas. Hij is constant aan het dollen. Een goede jongen."



Kluivert heeft veel aan aanvoerder Daniele De Rossi, die dit seizoen drieënhalve maand buitenspel stond maar altijd zijn best deed om de nieuwkomer zich welkom te laten voelen. "Zijn Engels is heel goed. Hij heeft me overal me geholpen toen ik hier kwam. In de eerste dagen had ik daar heel veel aan. Het geeft een goed gevoel, als iemand zoals hij naar je omkijkt en je respecteert." Kluivert en Roma nemen het dinsdagavond op tegen FC Porto in de achtste finale van de Champions League.