Kluivert beleeft zeer frustrerende avond; nieuw drama voor Besiktas

Wolfsberger AC en AS Roma hebben donderdagavond de punten gedeeld in Groep J van de Europa League.

De Italianen speelden met Justin Kluivert in de basis een matige wedstrijd in Oostenrijk en mochten uiteindelijk nog tevreden zijn met een remise: 1-1. In dezelfde groep speelden het Turkse Istanbul en het Duitse met dezelfde cijfers gelijk. In Groep K boekte door een zeer laat doelpunt tegen zijn eerste zege: 0-1. De Turken zijn daardoor na twee duels nog altijd puntloos.

Wolfsberger AC - 1-1

Wolfsberger verraste in de eerste groepswedstrijd vriend en vijand door Borussia Mönchengladbach met 0-4 te vernederen en ook Roma had het lastig tegen de nummer drie van de Oostenrijkse competitie. De Romeinen beleefden een moeizame eerste helft, maar gingen met enig fortuin toch met een voorsprong aan de thee. Leonardo Spinazzola kopte na een klein halfuur spelen uit een hoekschop van Javier Pastore op doel, waarna een verdediger van Wolfsberger de bal blokte. Spinazzola kreeg het leder echter per toeval weer tegen zich aan en belandde uiteindelijk zonder enige wee als doelpuntenmaker op het scorebord: 0-1.

De voorsprong van Roma hield echter niet lang stand, want Wolfsberger wist zes minuten na de onderbreking alweer langszij te komen. Michael Liendl, in het seizoen 2017/18 nog speler van , legde vanaf ongeveer twintig meter aan voor een schot en vond vervolgens op schitterende wijze de bovenhoek. Wolfsberger had daarna even het initiatief, maar wist zichzelf daar niet voor te belonen in de vorm van een voorsprong. Roma werd in de laatste fase van de wedstrijd nog wat sterker, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een punt. Kluivert speelde de gehele wedstrijd en kreeg in de absolute slotfase nog een gele kaart: hij reageerde gefrustreerd, nadat de arbitrage een vermeende overtreding over het hoofd had gezien.

Besiktas - Wolverhampton Wanderers 0-1

De eerste helft in het Vodafone Park was het aanzien nauwelijks waard. Besiktas had een optisch overwicht en raakte op slag van rust uit een hoekschop de paal, maar een doelpunt was de supporters in de eerste 45 minuten niet gegeven. Wolverhampton liet zich aanvallend zelfs helemaal niet gelden voor rust, ondanks de aanwezigheid van spelers als Rúben Neves en Raúl Jiménez op het veld.

In de tweede helft kroop Wolverhampton iets meer uit zijn schulp, met kansen voor Jiménez en Willy Boly tot gevolg. De Engelsen voerden de druk in de slotfase nog even op en wisten in de derde minuut van de blessuretijd alsnog een winnende treffer te forceren. Boly rondde beheerst af na een beheerst balletje van Rúben Neves. Jeremain Lens speelde bij Besiktas 84 minuten mee.