Klopp ziet Manchester City niet veel punten morsen

Liverpool kwam zondag met de schrik vrij tegen Fulham. Manager Jürgen Klopp was na afloop dan ook zeer opgelucht.

Door de 1-2 op Craven Cottage heeft nu twee punten voorsprong op concurrent , dat nog wel een wedstrijd tegoed heeft. The Citizens kwamen zaterdag namelijk in actie in de . Na een 2-0 achterstand bij Swansea wist de ploeg van Pep Guardiola uiteindelijk toch nog de halve finales te bereiken (2-3).



"Het is heel belangrijk dat we vandaag hebben gewonnen, dat zag je aan de reactie van de spelers", sprak Klopp na het duel in Londen. "Het is duidelijk dat je moet winnen. City lijkt namelijk geen ploeg die nog veel punten zal laten liggen." In de Premier League hebben The Reds nog zeven duels te gaan, City dus eentje meer. Beide rivalen staan niet meer tegenover elkaar.



Klopp hoopt dat zijn ploeg goed herstelt tijdens de interlandonderbreking. "Voor veel spelers was het een hele intense periode. En dan spelen we na de interlands meteen tegen . Een interessante wedstrijd tegen een hele sterke ploeg", aldus de Duitse manager.



Liverpool leek zondag punten te gaan verspelen toen Ryan Babel, na een te korte terugspeelbal van Virgil van Dijk, de gelijkmaker produceerde. Kort daarna kregen de gasten echter een strafschop en knalde James Milner raak. " speelt goed voetbal en ze hebben veel potentie", zei Klopp over de nummer negentien van de ranglijst. "De volgende stap voor hen is dat ze meer creëren. Ik vond het goed dat ze vandaag heel kalm leken."