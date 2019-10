Klopp ziet groot probleem en dreigt met exit Liverpool uit EFL Cup

Liverpool wist zich woensdagavond in een krankzinnig duel met Arsenal te plaatsen voor de kwartfinale van de EFL Cup.

The Reds speelden in reguliere speeltijd met 5-5 gelijk, waarna de manschappen van Jürgen Klopp beter waren in het nemen van strafschoppen. De manager is blij met het bereiken van de volgende ronde, maar ziet tegelijkertijd een druk speelschema voor zich.

Klopp was eerder al kritisch over het aantal wedstrijden dat ieder seizoen moet afwerken en nu komt er dus nog een duel in de EFL Cup bij. In december moet de -winnaar acteren op het WK voor clubteams, terwijl dan ook de volgende ronde van het bekertoernooi op het programma staat. Klopp kijkt na het duel op Anfield kritisch naar de gang van zaken.

Lees beneden verder

"Als ze geen fatsoenlijke datum kunnen vinden, en dan bedoel ik niet op Eerste Kerstdag om drie uur 's nachts, dan kunnen we die wedstrijd niet spelen. Onze opponenten zullen dan doorgaan. We willen geen slachtoffer worden van dit probleem. Ik denk ook dat veel mensen van de organisatie van de Premier League vanavond naar de tv keken en hoopten dat door zou gaan. Sorry!"

Klopp blikt daarnaast terug op de wedstrijd waarin Sepp van den Berg een basisplek had. "Ik heb zowat van iedere seconde genoten", aldus de Duitser bij Sky Sports .

"Tactiek? Daar kunnen we het over hebben, maar wie boeit dat op een avond als deze? Wie hier vanavond was, heeft negentien goals gezien. Ik kan me niet heugen dat ik ooit zoveel plezier heb gehad tijdens een wedstrijd."