Klopp woedend op Hamza Choudhury: "Hoe kan je dit nou doen?"

De wedstrijd tussen Liverpool en Leicester City kende zaterdagmiddag een bijzonder tumultueus slot.

In minuut 92 moest Mohamed Salah het veld verlaten na een charge van Hamza Choudhury; drie minuten later zorgde James Milner uit een veelbesproken strafschop voor de beslissing op Anfield (2-1). Hoewel de blessure van Salah niet ernstig lijkt, wekt de tackle van Choudhury de woede van trainer Jürgen Klopp.

De middenvelder van kwam vier minuten voor het eind van de officiële speeltijd binnen de lijnen en zette zijn reputatie kracht bij; in augustus blesseerde hij Matt Ritchie van nog tijdens een EFL Cup-duel. Klopp heeft 'geen begrip' voor de tackle op Salah, vertelt hij na de zege aan de Engelse pers. Volgens de Duitser kwam Choudhury goed weg met een gele prent. "Hoe kan je dit nou doen? Hoe kan je iemand op volle snelheid tackelen terwijl de bal niet eens in de buurt is? Daar hoort maar een kleur bij: rood."

"Maar ik merk het al: ik zie in je ogen al dat ik de enige ben die er zo over denkt", vertelt hij aan een Engelse journalist. "Maar het is dangerous as hell. Ik wil die jongen (Choudhury, red.) niet in de problemen brengen, maar hij moet kalmeren in zulke situaties. Het is niet de eerste keer. Hij moet echt rustig blijven. Het is een geweldige voetballer, die zich de afgelopen een à twee jaar goed heeft ontwikkeld bij Leicester, maar zulke tackles: nee.

In gesprek met de BBC voegt Klopp toe dat Salah niet 'in orde' is. "Hoe kan hij in orde zijn? Hij hinkte van het veld af. De tackle was puur om Mo af te stoppen en dat hoort niet." De oefenmeester stelt tot slot dat de late penalty van terecht was; Marc Albrighton toucheerde Sadio Mané licht en de aanvaller ging naar het gras. "Het was duidelijk een penalty. Ik ben blij met hoe we hebben gespeeld. James Milner hield zijn zenuwen onder bedwang en dat was top."

Liverpool heeft dankzij de late overwinning nog geen averij opgelopen in de Premier League en staat na acht duels bovenaan met 24 punten.