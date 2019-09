Klopp wil Gerrard als opvolger bij Liverpool

Jürgen Klopp hoopt dat hij bij Liverpool ooit wordt opgevolgd door clublegende Steven Gerrard, die momenteel manager van Rangers FC is.

Klopp heeft op Anfield nog een contract tot medio 2022. De Duitser werkt momenteel al samen met een andere icoon van de club, namelijk Kenny Dalglish. De 68-jarige Schot, die The Reds in 1990 voor het laatst naar de landstitel coachte, is als 'non-executive director' werkzaam voor .

"Kenny en Stevie (Gerrard, red.) zijn allebei vanaf dag één een grote steun voor mij geweest", vertelt Klopp aan FourFourTwo. "Al heeft mijn functie als manager niets te maken met de mensen om me heen. Als Liverpool me morgen zou ontslaan, zou Kenny wellicht de eerste keuze zijn om me te vervangen, maar ze zouden waarschijnlijk Stevie weghalen uit Glasgow."

"Als je mij vraagt wie mij zou moeten opvolgen, dan zeg ik Stevie. Ik help hem wanneer ik kan. Als iemand jouw baan krijgt, gaat het niet om de ander, maar om het feit dat jij niet goed genoeg bent", gaat de oefenmeester verder. "Ik ben oud genoeg om te weten dat ik alles voor deze baan geef. Ik ben geen genie, ik ben niet perfect, maar ik geef wel 100 procent voor de club."

Jürgen Klopp werd in oktober 2015 manager van Liverpool, na het ontslag van Brendan Rodgers. Een paar maanden eerder speelde Gerrard zijn 710de en laatste wedstrijd namens de club. Na een avontuur bij begon de 39-jarige Engelsman in de zomer van 2018 zijn trainerscarrière bij Rangers.

Terwijl de Rangers met vijftien punten uit zes duels momenteel tweede staan in Schotland, is Liverpool uitstekend aan het seizoen begonnen in de Premier League. The Reds hebben in de eerste zes speelronden nog geen punten laten liggen en de voorsprong op is vijf punten. Het team van Klopp ging vorige week wel onderuit in de tegen (2-0).