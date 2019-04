Klopp wijst op 'grootste uitdaging': "Eigenlijk is dat niet interessant"

Liverpool won zondag op Anfield met 2-0 van Chelsea en heeft de landstitel zodoende nog altijd in het vizier.

The Reds hebben momenteel twee punten meer dan naaste achtervolger , al hebben the Citizens wel nog een wedstrijd tegoed. Jürgen Klopp, manager van , stelt dat de druk van de buitenwacht een uitdaging begint te vormen voor zijn ploeg.

"De grootste uitdaging voor ons is de buitenwacht, de media en andere mensen. Wij spelen ons eigen spel. Als je er vijf minuten voor de wedstrijd achterkomt dat Manchester City verloren heeft, helpt dat ook niet. Je verliest in dat geval de focus. Het enige dat we kunnen doen, is zoveel mogelijk punten verzamelen. Hoeveel hebben we er nu? 85? Met nog vier wedstrijden te gaan, kunnen dat er 97 worden. Laten we dat proberen", zegt Klopp in gesprek met Sky Sports .



"Als dat dan genoeg is, perfect. Zo niet, kunnen we er weinig aan veranderen. We hebben het hier of ergens anders niet laten liggen. We moeten het van wedstrijd tot wedstrijd bekijken en de volgende is tegen , wat lastig zal worden", vervolgt de Duitse oefenmeester over de return van de kwartfinale van de , nadat de heenwedstrijd met 2-0 gewonnen werd. "Ze hebben met Pepe en Héctor Herrera twee spelers terug, dus het wordt een interessant en lastig duel. Daarna spelen we tegen en iedereen weet dat het een moeilijke trip wordt."



"Ik ben enorm trots op het team, we hebben tegen geweldig gespeeld. Wat een team, wat een stadion, wat een sfeer. Ik ben heel dankbaar dat ik hier deel van mag uitmaken, het is geweldig en overweldigend. De eerste vraag was uiteraard: 'Wat heeft City gedaan?' Dat kan je natuurlijk niet voorkomen, maar eigenlijk is het niet interessant. We gaan ervan uit dat zij alles nog zullen winnen, dus we moeten zoveel mogelijk punten pakken. Als we kampioen worden, is dat schitterend. Maar als dat niet het geval is, zijn we nog steeds een sterk team", aldus Klopp.



"Het was heel intens en het was geweldig. Het geeft iets extra's en dat heb je nodig in dit soort wedstrijden om door te gaan en elkaar op te zwepen. Dat deden we aardig", voegt Virgil van Dijk toe in gesprek met Ziggo Sport . "Het was heel zwaar, vooral in de tweede helft. Het is geweldig dat we hier de drie punten hebben gepakt en ook dat we de nul hebben gehouden. Dat is voor ons heel belangrijk. We praten niet veel over de titelstrijd. Er zijn nog vier wedstrijden te gaan en we weten gewoon niet wat er kan gebeuren. We moeten ons focussen op de wedstrijden die ons te wachten staan."