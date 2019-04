Klopp: "Wie had dit gedacht toen Virgil als voetballer begon in Nederland?"

Bondscoach Ronald Koeman en trainer Jürgen Klopp van Liverpool feliciteren Virgil van Dijk met zijn PFA Player of the Season-award.

De verdediger werd door zijn collega-voetballers gekroond tot de beste speler van het huidige seizoen in de Premier League. Zijn beide trainers zijn trots op Van Dijk. "Het is een geweldige eer als je deze prijs krijgt", vertelt Koeman op de website van OnsOranje.

"Juíst omdat je wordt gekozen door je collega's is het extra bijzonder", zegt de keuzeheer over zijn aanvoerder. "Virgil ken ik natuurlijk goed, als aanvoerder bij Oranje maar ook uit mijn tijd bij . Hij is een hele goede en professionele jongen, die zich fantastisch ontwikkeld heeft het afgelopen jaar. Sterk, rustig, betrouwbaar. Hij is altijd bezig met het team, manifesteert zich binnen en buiten het veld als een leider. Dat vind ik mooi om te zien. Een terechte winnaar van deze prijs wat mij betreft."



Klopp stelt op de website van dat Van Dijk van ver is gekomen. Hij vindt de prijs voor zijn pupil dik verdiend. "Ik ben heel trots dat ik voor het tweede jaar op rij wat mag vertellen over de Speler van het Jaar", doelt Klopp op het feit dat Mohamed Salah de award vorig seizoen op zijn naam schreef. "Wie had dit gedacht toen Virgil als voetballer begon in Nederland? Niet iedereen zag wat voor speler schuilging in dit gigantische lichaam. Maar nu weet de hele wereld het, en ik ben blij dat ik een beetje betrokken kan zijn bij zijn ontwikkeling."



"Ik zou graag zeggen dat dit door mij komt", lacht Klopp. "Maar natuurlijk is dat niet zo. Toen wij hem kochten van Southampton, was hij al de speler die hij nu is." Van Dijk was niet de enige Liverpudlian die in de prijzen viel, want behalve hij werden ook Trent Alexander-Arnold, Sadio Mané en Andy Robertson opgenomen in het PFA Premier League Team of the Year. "Ik ben net zo trots op Sadio, Robbo en Trent. We hebben een bijzondere groep spelers. Ze verdienen het, maar er hadden nog drie, vier, vijf of zes spelers van Liverpool in het elftal kunnen staan."