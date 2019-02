Klopp weerspreekt 'bullshit-verhaal': "Hij hoeft niet op mij te wachten"

Jürgen Klopp benadrukt dat de ogenschijnlijk verhitte discussie die hij zondag met Jordan Henderson voerde te wijten is aan een misverstand.

De manager van Liverpool omschrijft de berichtgeving over een woede-aanval richting de aanvoerder als 'een bullshit-verhaal'. "Het is zonder meer een misverstand geweest. Laat dat duidelijk zijn", zo wordt de trainer van de koploper van de Premier League woensdag door Engelse media geciteerd.



Klopp zou rond de zeventigste minuut van het uitduel met Manchester United (0-0) zijn uitgevallen jegens Henderson, omdat hij niet de hand van de Duitser had geschud toen hij was vervangen door Xherdan Shaqiri. "Als een speler het veld verlaat, schudden we elkaar de hand. Dat is duidelijk, maar ik heb nooit gezegd dat een voetballer op mij moet wachten tot het moment dat ik weer naar hem kijk. Dat hoeft niet", blikte de Duitser terug op het bewuste moment.



"Ik was met Shaq in gesprek en toen vertrok Hendo. Hij bedankte het publiek. Ik dacht dat hij mijn hand niet zou schudden en dat is waarom ik hem vertelde om terug te komen en mijn hand te schudden. Meer niet. Iedereen zei tegen me: 'nee, nee, nee, hij wilde je hand al schudden, maar je was nog niet klaar'. Dat is hoe een misverstand ontstaat. Meer niet. Er was niets aan de hand." Volgens enkele media zou Klopp na afloop in de kleedkamer jegens de middenvelder zijn uitgevallen, maar andere media verzekeren meteen dat de aanvoerder in verband met de gebruikelijke dopingcontrole na afloop niet eens bij zijn ploeggenoten was.



"Er is niks in de kleedkamer gebeurd, of wat dan ook", benadrukte Klopp. "Iemand zei dat ik tegen Hendo en Sadio Mané in de kleedkamer heb geschreeuwd. Misschien heb ik geschreeuwd, maar hij was er niet eens. Het is een bullshit-verhaal. Tegenwoordig heeft niemand bewijs nodig om een verhaal te schrijven. Er is niks na afloop gebeurd. We hebben over de wedstrijd gesproken, over de mogelijkheid die we hadden en de dingen die we hebben gedaan. Daarna zijn we naar huis gereden", benadrukte Klopp.