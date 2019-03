Klopp: "We hebben een geweldige basis gelegd"

Jürgen Klopp kijkt met veel vertrouwen uit naar de laatste fase van het seizoen, waarin Liverpool om de landstitel en de Champions League-zege speelt.

De 51-jarige Duitser is zeer enthousiast over de uitdaging waar zijn team mee te maken heeft. "Het is heel spannend, absoluut. Dit is waar we het altijd over hebben gehad. Je maakt continu een basis voor de laatste weken", vertelt Klopp op de officiële website van . "We zitten nu in die laatste fase en er is vanaf nu geen onderbreking meer."



"Het is nu wedstrijd na wedstrijd na wedstrijd en ze zijn allemaal heel belangrijk." Liverpool staat na 31 van de 38 competitieduels twee punten boven , maar de concurrent heeft een wedstrijd minder gespeeld. Zondag hervatten The Reds de Premier League met een thuiswedstrijd tegen . City gaat een dag eerder bij op bezoek.



Klopp heeft gezien dat vrijwel iedere tegenstander die Liverpool de komende weken tegenkomt nog ergens om speelt. "De ene speelt voor een -ticket en de andere vecht tegen degradatie. Ik denk dat alleen voor geen van beide speelt, daar spelen we de laatste wedstrijd tegen. Al staan zij later misschien wel in de -finale."



Liverpool moet het in de kwartfinales van de Champions League opnemen tegen . "Elke wedstrijd is vanaf nu een finale", aldus Klopp. "Hopelijk kunnen we zo lang mogelijk blijven meedoen. We hebben een geweldige basis gecreëerd, dus nu moeten we die gaan gebruiken."