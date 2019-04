Klopp: "Wat er nu in Nederland gebeurt, is in veel landen niet mogelijk"

Het nieuws over de verplaatste speelronde in de Eredivisie heeft ook Engeland bereikt.

De KNVB besloot eerder deze week om de volledige voorlaatste speelronde van de te verplaatsen naar woensdag 15 mei, zodat de vereiste rust heeft in aanloop naar de eerste halve finale van de tegen . Jürgen Klopp denkt dat zo'n verschuiving in de Engelse of Duitse competitie niet zou kunnen, zo vertelt hij op de persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd tegen .

"De Eredivisie had een probleem, omdat in de laatste speelronde alle wedstrijden tegelijk gespeeld moeten worden. Of zoiets ook in Engeland zou kunnen? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat zoiets ook niet in Duitsland zou kunnen gebeuren, om eerlijk te zijn", zo tekent de Echoop uit de mond van Klopp. "Ik vind wel dat de Premier League teams die nog Europees actief zijn moet steunen. We hebben nu vier Engelse teams in de halve finales van een Europees toernooi en dat is een fraai aantal. Of ze ons kunnen steunen? Ik weet het niet."



"We hebben allemaal grote contracten ondertekend met televisiezenders. Aan de ene kant willen we het geld en aan de andere kant komt het daardoor allemaal niet ideaal uit. Als het mogelijk is, zou iedereen geholpen moeten worden", vervolgt de Duitse manager van Liverpool. "We hebben een druk speelschema gedurende het jaar. Voor ons is dat geen probleem. Het is duidelijk dat we op een zaterdag bij spelen, alleen weten we nog niet honderd procent zeker hoe laat."



"Het zou wel wat uitmaken als we ineens om 12.30 uur spelen op zaterdag, in plaats van om 17.30 uur. Dat zou raar zijn. Wat er nu in Nederland gebeurt, is in veel landen niet mogelijk. Als de hele wereld toekijkt en je hebt gigantische contracten ondertekend, kan je niet zomaar het speelschema overhoop halen. Maar het zou mooi zijn als zoiets mogelijk is, dan zouden ze zoiets wel doen", besluit Klopp. Voor zijn ploeg wachten competitiewedstrijden tegen Cardiff City (zondag) en (vrijdag) alvorens op woensdag 1 mei de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League tegen op het programma staat.