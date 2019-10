Klopp waarschuwt Van Dijk en consorten: "Anders maakt Jamie Vardy er vijf"

Liverpool won woensdagavond allesbehalve eenvoudig van Red Bull Salzburg.

Het leek een zorgeloze avond te worden toen the Reds na ruim een halfuur spelen al op een 3-0 voorsprong stonden. Het team uit Oostenrijk kwam echter sterk terug en maakte zelfs de 3-3. Mohamed Salah tekende even daarna voor de winnende: 4-3.

-manager Jürgen Klopp is niet boos op zijn ploeg voor het feit dat Salzburg op gelijke hoogte kwam, maar waarschuwt de achterhoede nadat de goals in zijn ogen te simpel werden weggegeven.

In aanloop naar de wedstrijd van zaterdag tegen laat Klopp aan zijn verdedigers weten dat het beter moet. "Ik weet zeker dat Brendan Rodgers zal denken dat wanneer wij zaterdag op dezelfde manier verdediger, Jamie Vardy vijf keer scoort", aldus Klopp tegenover diverse media.

Liverpool begon woensdag sterk en kwam al snel op een ruime voorsprong. Red Bull Salzburg kwam vervolgens knap terug. "Hoe ik dat uitleg? De eerste dertig minuten speelden we het beste voetbal dat ik tot dusver heb gezien bij Liverpool", aldus Klopp.

"We deden alles op hoge snelheid. We hadden zelfs nog vaker moeten scoren. Maar zij veranderden van systeem en wij onze benadering. En onze manier van verdedigen sloeg nergens op. We gaven de bal bij de eerste en derde goal zomaar weg. Ook onze positionering was echt belabberd."

De Duitse trainer van Liverpool is vooral opgelucht dat na de nederlaag tegen , de eerste drie punten in het nieuwe -seizoen binnen zijn. "Ik ben niet boos. Ik heb ons goed voetbal zien spelen en hard zien werken om terug in de wedstrijd te komen."

"Salzburg is een goede ploeg en de eerste dertig minuten maakten wij het hun ontzettend moeilijk doordat we buitengewoon goed speelden", besluit hij zijn relaas.

Voormalig Liverpool-aanvaller Peter Crouch was het grotendeels eens met de analyse van Klopp. "Het was bizar, absoluut bizar", reageerde hij bij BT Sport.

"Liverpool speelde aanvallend het beste voetbal dat ik dit seizoen heb gezien. En de tweede helft, ik weet niet eens waarik moet beginnen. Het was een ongelofelijke wedstrijd, ontzettend vermakelijk. Alleen voor Liverpool voor de verkeerde redenen."