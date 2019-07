Klopp voorspelt rustige transferzomer voor Liverpool

Jürgen Klopp verwacht dat er deze zomer weinig wijzigingen zullen komen in zijn selectie bij Liverpool.

De Duitse manager is tevreden met de spelersgroep die hij nu tot zijn beschikking heeft. "We zijn heel ontspannen en we zien wel wat er gebeurt", zegt Klopp over de transferperiode op de officiële website van . Tot nu toe is Sepp van den Berg de enige aanwinst van de -winnaar.



"Het zal niet de grootste transferperiode voor Liverpool worden, want we hebben de afgelopen twee jaar al veel geïnvesteerd. Dat kunnen we niet ieder jaar op die manier doen", gaat Klopp verder. "Mensen praten erover alsof we zomaar weer even 200 of 300 miljoen kunnen uitgeven. Er zijn maar een paar clubs ter wereld die dat kunnen, zoals , , en ."



Toch sluit de trainer niet helemaal uit dat er nog een nieuweling bij wordt gehaald. "Misschien voor één positie, als we iemand kunnen vinden. Maar we voelen geen druk. We hebben voor iedere situatie een oplossing."



Liverpool trapt het nieuwe seizoen in Engeland officieel af op 4 augustus, als Manchester City de tegenstander is in de strijd om de Community Shield. Een week later staat de eerste speelronde van de Premier League op het programma. The Reds krijgen dan promovendus Norwich City op bezoek en vijf dagen later volgt in Istanbul de kraker tegen om de Europese Super Cup.