Klopp: "Voor mijn vrijgezellenfeest moest ik verkleed als de kerstman"

Hoewel hij zelf in een felle titelstrijd is gewikkeld met zijn Liverpool, volgt Jürgen Klopp ook de Bundesliga nog altijd op de voet.

De voormalig trainer van FSV Mainz 05 en Borussia Dortmund spreekt zijn hoop uit dat laatstgenoemde club zijn voorsprong behoudt op Bayern München, de club die Klopp dinsdag in de achtste finales van de Champions League ontmoet.



Na zeven jaar eindverantwoordelijke van Dortmund te zijn geweest, maakte Klopp in 2015 de overstap naar Liverpool. Hij won met BVB tweemaal de Bundesliga en ook nu staat zijn oude club er goed voor, met een voorsprong van vijf punten op rivaal Bayern. "Ik hoop enorm dat ze het redden", zegt Klopp in gesprek met Sky Sports . "Het is nog verre van beslist, maar ik verwacht niet dat Bayern zelf de laatste vijftien wedstrijden zomaar gaat winnen."



Momenteel bereidt Klopp zich met Liverpool voor op de dubbele ontmoeting met Bayern. Dat doet de ploeg met een vierdaags trainingskamp in Marbella. "We zijn hier niet om te genieten van het weer, zo warm is het overigens ook niet", gaat Klopp in op de keuze naar Spanje te trekken. "We zijn hier om ons te concentreren en hard te werken en ervoor te zorgen dat we zo goed mogelijk voor de dag zullen komen."



Hoewel Klopp gezien wordt als een sociaal mens, laat hij weten doorgaans graag binnen te blijven. "Eigenlijk ga ik alleen naar de stad voor wedstrijden en trainingen", zegt de Duitser, die toegeeft dat het mede te maken heeft met het feit dat hij overal wordt herkend. "Dat was bij Mainz ook al zo, het is niet zo dat ik alles kan doen wat ik wil. Voor mijn vrijgezellenfeest moest ik verkleed als de kerstman om niet lastig te worden gevallen", herinnert Klopp zich. "Bij Dortmund was het ook moeilijk, maar het helpt wel dat ik graag binnen blijf."