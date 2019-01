Klopp voelt zich bestolen: "Ik denk dat je daar geen VAR voor nodig hebt"

Liverpool wist woensdagavond niet optimaal te profiteren van het puntverlies van Manchester City, dat een dag eerder verrassend verloor van Newcastle.

The Reds bleven in eigen stadion op hun beurt steken op een 1-1 gelijkspel tegen Leicester City en lopen zo slechts één punt uit op de naaste achtervolger. Liverpool-manager Jürgen Klopp was na afloop van het treffen niet te spreken over het optreden van scheidsrechter Martin Atkinson.

Al vroeg in de wedstrijd werd Sadio Mané gevloerd door Harry Maguire in een kansrijke positie. Volgens Klopp was er sprake van een doorgebroken speler en had de verdediger van Leicester City een rode kaart moeten krijgen. "Het was in ieder geval een honderd procent kans. Niet alleen Sadio was er doorheen, maar ik weet zeker dat Mo (Salah, red.) aan de andere kant ook was meegelopen. Maar Atkinson zag er geen rode kaart in en besloot geel te geven", zegt Klopp in gesprek met BT Sports . De leidsman wuifde een vermeende overtreding van Roberto Pereira op Naby Keïta in het strafschopgebied ook weg.



"Ik denk dat je daar geen VAR voor nodig hebt. We zijn het er allemaal over eens dat het een penalty had moeten zijn. Ik weet niet wat Atkinson dacht op dat moment, want hij stond er het beste voor", gaat de Duitse oefenmeester verder. "Normaal gesproken moet ik uitleggen wanneer er sprake is van een strafschop. Een penalty is een penalty, er was misschien geen bloed te zien. Maar het is een strafschop omdat iemand van ons wordt gevloerd in het strafschopgebied. Je moet het accepteren zoals het is."



"Om een team als Leicester te verslaan, moet je accelereren en versnellen op beslissende momenten. Ik weet niet waarom we dat niet hebben kunnen doen. Daarnaast geven we een doelpunt weg, dan betaal je voor je fouten. Ik ben teleurgesteld dat we deze wedstrijd niet hebben kunnen winnen. Maar het betekent niets ten opzichte van Manchester City, we hebben nu een punt meer dan we hadden. We hebben nu een aantal dagen om ons voor te bereiden op het duel met West Ham United, dat is wat we doen. We zijn niet bezig met de voorsprong", concludeert Klopp.



"Natuurlijk zijn we teleurgesteld dat we de voorsprong niet hebben laten toenemen tot zeven punten", vult Georginio Wijnaldum aan op de officiële website van Liverpool. "Iedereen dacht aan zeven punten, omdat het mogelijk was en we hebben nagelaten om de voorsprong uit te bouwen. Ieder punt dat je kunt verzamelen, is belangrijk. Het is moeilijk te zeggen wat de reden is dat we niet wisten te winnen. We hebben nadrukkelijk gezocht naar het tweede doelpunt, maar zij gingen beter spelen na dertig minuten. Wij waren slordig en gaven op slag van rust het doelpunt weg."