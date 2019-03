Klopp verklapt transferplannen: "Dat was het grootste probleem van Liverpool"

Jürgen Klopp voorspelt een rustiger transferzomer voor Liverpool dan afgelopen jaargang het geval was bij de Engelse topclub.

De Engelse topclub gaf de afgelopen transferperiodes grote bedragen uit aan spelers als Virgil van Dijk, Naby Keïta, Fabinho en Alisson Becker, en volgens Klopp is de huidige selectie van the Reds goed op orde. "Ik ga niet zeggen wat we precies gaan doen, maar ik denk niet dat het met dit team nodig is om in de zomer veel geld uit te geven voor versterkingen", aldus Klopp in de Engelse media.

maakte vorig jaar van Virgil van Dijk de duurste verdediger aller tijden. De Oranje-international maakte voor 84,5 miljoen euro de overstap van naar the Reds . Voor Alisson telde Liverpool ruim zestig miljoen euro neer, terwijl voor Naby Keïta en Fabinho samen ruim honderd miljoen euro werd betaald. Mede dankzij de versterkingen is Liverpool dit seizoen in staat om mee te doen om het kampioenschap en staat het in de kwartfinale van de .



Klopp sluit nieuwe versterkingen niet uit, maar zegt blij te zijn met zijn huidige selectie. Volgens de Duitse trainer gaat Liverpool er komende zomer alles aan doen om de selectie bij elkaar te houden. "Het beste is om een groep spelers bij elkaar te brengen, die verder te ontwikkelen en hen een tijdlang bij elkaar te houden", aldus Klopp. "Dat is de afgelopen tien jaar misschien het grootste probleem geweest voor Liverpool. Als ze een goed team hadden dat een goed seizoen draaide, vertrokken de beste spelers. Dat gaat dit jaar zeker niet gebeuren."



De manager is ervan overtuigd dat hij nog veel beter kan met zijn huidige selectie. "Er zit enorm veel potentie in deze groep. De stappen die we maken gaan natuurlijk. We moeten goed in de spiegel kijken en onszelf afvragen hoe andere teams naar ons kijken", aldus Klopp, die de wedstrijd tegen als voorbeeld neemt. "Ik heb Bayern de afgelopen jaren vaak in actie gezien, maar heb ze nooit zo defensief zien spelen als tegen ons. Toen bij ons op bezoek kwam, was het vergelijkbaar. Wow, zij hadden heel veel respect voor ons, maar ik weet niet zeker of we altijd evenveel respect voor onszelf hebben."