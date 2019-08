Klopp: "Toen ik in Liverpool arriveerde, hield niemand van dit team!"

In deel 2 van zijn exclusieve interview met Goal legt de Duitse manager uit hoe hij van zijn spelersgroep een eenheid maakte om Europa te veroveren.

"Ah, nice, geen camera's!"



Jürgen Klopp is in een ontspannen bui. Goed gebruind en met een lach op zijn gezicht neemt de -manager plaats voor een exclusief en diepgaand gesprek met Goal.



Het is niet zijn eerste interview van de dag en ook niet het laatste. We zijn in het hart van Manhattan, in het blitse Lotte Palace Hotel. De zon schijnt en in New York is, zoals altijd, van alles gaande. In de gang vlakbij komen Klopp's spelers aan voor de teamlunch. Later op de dag zullen ze in het iconische Yankee Stadium tegen Sporting Clube de Portugal spelen.



De tournee van The Reds door de Verenigde Staten was verre van perfect. Er waren blessures en er werd verloren. Sommige spelers ontbraken nog en nieuwe aanwinsten schitterden door afwezigheid. Er werd veel gevraagd van Klopp, de selectie en de club in het algemeen.



De sfeer in het Engelse kamp is echter goed, en waarom ook niet? Liverpool is weer één van de eliteclubs van de mondiale voetbalwereld. Als kersverse -winnaar heeft de ploeg zijn ogen gericht op nog meer succes in het komende seizoen, in zowel binnen- als buitenland.



Klopp's spelers stralen dat verlangen en die focus uit. Het zijn verschillende karakters met verschillende achtergronden en ieder heeft zijn eigen verhaal. Ze zijn samengebracht voor een gemeenschappelijk doel: ze wíllen niet alleen succes, ze verlangen er ook naar. "We hebben er nu aan mogen proeven", geeft de Duitser toe.



"F*cking mentality giants", zo noemde Klopp zijn pupillen vorig seizoen. Hij was verbaasd over het vermogen van zijn elftal om het geloof en de concentratie te behouden om zichzelf weer op te pakken, wat er ook gebeurde. "Wat zij hebben gedaan, is onvoorstelbaar", zegt hij nu. "Echt ongelooflijk."



Onverwachts, zou je ook wel kunnen zeggen. Dit is immers geen ploeg waarvan iedereen dacht dat het ooit de absolute top van het Europese voetbal zou halen.



Tuurlijk, Liverpool gaf veel geld uit om daar te komen waar men nu staat. Maar terwijl de Engelsen een aantal spelers van wereldklasse hebben gekocht, hebben ze er ook een paar zelf gecreëerd. Hun ontwikkeling, als individuen en als collectief, getuigt van Klopp's opmerkelijke mix van motiverende en tactische genialiteit. Als The Reds echt 'mentality giants' zijn, dan is dat omdat hij ze zo heeft gemaakt. Zoals Liverpool-voorzitter Tom Werner al zei, zou de manager ook best psycholoog kunnen zijn.



"Kijk, als een speler geen talent heeft, kan ik van hem geen geweldige speler maken", zegt Klopp. "Maar qua mentaliteit geloof ik dat mensen het in zich hebben. Ze hebben dat van nature in zich."



Om zijn punt te illustreren, schetst hij een nogal levendig en dramatisch beeld.



"Mijn verklaring hiervoor luidt als volgt: hoelang kan ik aan de rand van een klif hangen met slechts één vinger, als ik alleen mijn eigen leven kan redden? Geen idee. Tien seconden misschien, of wellicht iets langer?"



"Maar als ik aan mijn andere hand mijn zoontje vastheb en ik moet hem redden, dan kan ik daar wel drie dagen hangen. Tenminste, in mijn beleving. Dan doe ik het voor hem, niet voor mezelf."



"Hoe meer je beseft hoe waardevol het is om verschillende dingen te doen voor verschillende mensen, hoe makkelijker het is om je eigen limiet te overschrijden. Mijn spelers hebben dat talent."



"Zij zouden voor elkaar wel vier jaar aan die rand willen hangen, dat weet ik zeker!"

Maar hoe is die mentaliteitsverandering dan precies ontstaan? Hoe kan het dat spelers die werden afgeschreven, bekritiseerd en zelfs waren gedegradeerd een manier vonden om het niveau te bereiken dat Liverpool de afgelopen twee jaar haalde?



Kan zoiets gecoacht worden?



"Natuurlijk, je kan veel over mentaliteit leren", vindt Klopp. "We zijn geen 'mentality giants' als we worden geboren. Niemand is dat. Het leven maakt ons tot wie we zijn."



"In dit geval kunnen voetbal en slechte ervaringen ons echt helpen. Je verliest een wedstrijd en daar baal je van, maar als je die ervaring gebruikt, kan dat logisch zijn. Doe je er verder niks mee, is het nutteloos."



"De kleine nederlagen in het leven, in de 'buitenwereld' en in het voetbal, kunnen je sterker maken en een bepaalde mentaliteit creëren. Als je daarna die verschillende delen samenvoegt, verschillende mensen met hun eigen verhalen en ervaringen, kun je één mentaliteit vormen. Het is heel mooi om daar bij deze club deel van uit te maken."



Even denkt Klopp terug aan oktober 2015, toen hij aan de slag ging op Anfield. Hij herinnert zich hoe de club er toen voor stond, welke selectie hij tot zijn beschikking kreeg en welke sfeer er toen hing. Het was een ander Liverpool.



Een aantal van die spelers - Jordan Henderson, Adam Lallana, Dejan Lovren, Joe Gomez, Roberto Firmino, James Milner - zijn er vanaf dag één al bij. Anderen kwamen er later bij en hebben met hun prestaties en houding geholpen om de lat te verhogen. Een langzaam en geleidelijk proces dat de afgelopen achttien maanden steeds sneller is gegaan.



"Toen ik hier arriveerde, zei ik dat niemand van dit team hield, zelfs de spelers zelf niet!" lacht Klopp. "Dat was ook echt zo, maar nu is het natuurlijk totaal anders."



"Het gaat om de ontwikkeling, de tijd en het geduld dat je aan de jongens geeft."

Hij pauzeert even, om vervolgens een belangrijke toevoeging te noemen.



"En het levert ook kwaliteit op."



Die kwaliteit heeft iedereen inmiddels wel kunnen zien. Liverpool's aankoopbeleid, dat jaren werd bekritiseerd en met enige reden, is in recente jaren aanzienlijk aangescherpt. Beetje bij beetje is er een team samengesteld, een selectie die Europa heeft veroverd.



Er is met geld gesmeten als dat nodig was - Alisson en Virgil van Dijk waren destijds de duurste doelman en verdediger ooit, terwijl ook Naby Keita en Fabinho niet goedkoop waren - maar Klopp, die het prima vond om deze zomer geen grote aankopen te doen, stelt dat het om veel meer gaat dan alleen spelers kopen.



"We kochten maar twee nieuwe spelers waarbij we dachten: 'Oké, zij moeten echt topspelers zijn'. Dat waren Ali en Virg."



"De anderen moesten zich nog ontwikkelen. Ze waren als het ware nog 'projecten', waarbij we moesten bekijken of ze het zouden redden in de Premier League en of ze dat consistent zouden kunnen."



"Gini Wijnaldum en Andy Robertson bijvoorbeeld. Zij waren net met hun clubs gedegradeerd toen ze naar Liverpool kwamen. We konden ze makkelijk oppikken, maar voor de buitenwereld leken het geen voor de hand liggende keuzes. We moesten aan de slag met die spelers, met hen allemaal."

En met dat werk ging men in Liverpool zéér ver. Op het trainingsveld, waar intense oefensessies de spelers in technisch en tactisch opzicht voorbereidden. Maar ook van de fitness coaches en de medische staf, die volgens Klopp tot de beste in de hele voetbalwereld horen.



En het heeft ook met psychologie te maken, vanuit de omgeving die hij en zijn staf hebben gecreëerd. Vraag iedere speler van Liverpool over zijn professionele leven en je merkt dat iedereen met groot plezier naar zijn werk gaat. Ze komen dolgraag naar Melwood.



Die omgeving wordt geleid door de manager. Klopp mag dan zijn ervaren spelers - met name Henderson en Milner - de credits geven voor de kleedkamercultuur bij The Reds, maar alles begint bij de coach.



Het is zijn vermogen om contact te maken met de spelers, wat hun achtergrond ook is en ongeacht hun mindset of gevoel voor humor, dat er bovenuit springt. Het gemak waarmee hij relaties kan opbouwen en onderhouden onderscheidt hem van zoveel andere managers. Hij is, zoals Henderson het noemt, een player's manager.



"Ik houd van mensen", zegt Klopp als hij de vraag krijgt waarom hij die eigenschap heeft. "Het leven draait om relaties. Niet alleen met spelers, maar met mensen in het algemeen."



"Met spelers is dat precies hetzelfde. Het begint allemaal met een uitspraak die ik gebruikte toen ik hier aan de slag ging. Ik ben de vriend van mijn spelers, maar niet de beste vriend."



Dat laatste is volgens Klopp cruciaal 'vanwege de moeilijke beslissingen die je door de jaren heen moet nemen'. Als het klinkt alsof alle Liverpool-spelers altijd op één lijn zitten met hun manager, laat je dan niet misleiden. Hij is namelijk niet altijd de populairste man binnen de club.



"Je krijgt altijd te maken met ups en downs, dat is normaal", zegt hij. "Maar in het algemeen gaat het om respect. Zij moeten mij respecteren als mens en als hun trainer, en ik moet hen natuurlijk ook respecteren."



"Het hangt ervan af hoe je het bekijkt. Mijn beslissingen kunnen altijd hard of makkelijk zijn. Ik kan niet echt een fout maken als iedereen fit is, vanwege de kwaliteit van het team. De beslissing zal altijd juist zijn en de anderen moeten dat respecteren en accepteren."



"Ze willen natuurlijk vaker spelen, maar ze weten ook dat ik er maar elf kan opstellen en dat we in een heel seizoen meer dan twintig spelers nodig hebben. En als je heel goed in vorm bent, maak je een goede kans om veel wedstrijden te spelen. Zelfs als je het hier en daar een keer moeilijk hebt, houd je nog steeds de kans om te spelen."



"Ze waarderen die situatie enorm. Als ze links en rechts om zich heen kijken, zien ze overal spelers van wereldklasse. Dat is een mooie situatie om in te zitten!"

Klopp kan helder nadenken over de weg die hij en zijn spelers de laatste jaren hebben afgelegd. Hij heeft zijn elftal zien evolueren. Hij heeft zijn spelers zien lijden en herstellen, ze samen zien komen en zien groeien. Er is sprake van échte genegenheid.



"Met elke relatie, vriendschap, werkcollega of wie dan ook is het altijd de vraag hoe het is als het niet zo goed gaat", legt hij uit. "En dat waren juist de momenten waarop we dichter bij elkaar kwamen."



"We verloren een finale en uiteindelijk zelfs drie finales, maar toch konden de jongen elkaar nog steeds in de ogen kijken."



"Ze vinden het leuk om bij elkaar te zijn en ik vind het soms ook leuk om bij hen in de buurt te zijn."



Even, heel even maar, pauzeert hij en lijkt hij verdwaalt in zijn gedachten. Maar dan is die witte glimlach weer terug.



"Ja, ik vind het leuk wat ik doe, hoe kan dat nou niet zo zijn?"