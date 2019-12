Klopp smult van de lof van 'de koning' aan het adres van Van Dijk

Maandag greep Virgil van Dijk net naast de Ballon d'Or.

De verdediger van werd tweede bij de verkiezing en had slechts zeven punten minder dan Lionel Messi, die maandag de felbegeerde trofee in ontvangst mocht nemen.

Oud-verdediger Franco Baresi was het niet eens met deze uitslag, tot tevredenheid van Jürgen Klopp. De voormalig verdediger van en de nationale ploeg van Italië vond dat Van Dijk de Ballon d'Or had moeten winnen en gaf dit duidelijk aan via social media.

Klopp zegt vrijdag op de persconferentie in aanloop naar het competitieduel met dat Van Dijk trots mag zijn op de steun van de voormalig wereldkampioen en tweevoudig Europa Cup-winnaar.

"Baresi die Van Dijk lof toezwaait. Dat is alsof je wordt gekroond door de koning", lacht de manager van Liverpool, geciteerd door Goal. De Duitse trainer is ervan overtuigd dat Van Dijk in de toekomst de Ballon d'Or nog wel kan winnen, net als bijvoorbeeld Sadio Mané.

De aanvaller van Liverpool werd maandag vierde, na Messi, Van Dijk en Cristiano Ronaldo. "Sadio steekt in een ongelooflijke vorm. Sadio kan zeker nog verder klimmen in deze Ballon d'Or-verkiezingen, hij gaat echt als een speer."

"Intern wordt hij bij ons zeker niet ondergewaardeerd. Twee spelers bij de top vijf is geweldig. Alisson Becker en Mohamed Salah zijn er ook nog."

"We hebben een goed seizoen achter de rug, maar moeten tegelijkertijd de uitslag respecteren."