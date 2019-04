Klopp rekent in titelstrijd niet op hulp van Manchester United

Liverpool nam zondag dankzij een 0-2 zege op bezoek bij Cardiff City de koppositie in de Premier League weer over van Manchester City.

The Citizens hebben nog een wedstrijd tegoed en staan komende woensdag op Old Trafford tegenover stadgenoot . Jürgen Klopp, manager van , wil niet teveel verwachten van de lastige uitwedstrijd van .

"We hebben geen invloed op de derby en het lijkt er niet op dat United dat wel heeft. Wat was de score tegen ? 3-0? 4-0? De derby is een normale wedstrijd, een duel dat City moet spelen", zegt Klopp in gesprek met Sky Sports . "We hebben die wedstrijd ook moeten spelen en Manchester United was op dat moment duidelijk in betere doen, waardoor het 0-0 werd. Dus op een goede dag zal de derby in een gelijkspel kunnen eindigen."



"Het is afwachten wat eruit komt woensdag, maar we kunnen het in ieder geval niet beïnvloeden. Na de derby zijn er nog steeds een aantal wedstrijden te spelen", vervolgt de Duitse manager van Liverpool. Zijn ploeg staat nog in de halve finale van de tegen en neemt het in de laatste drie competitiewedstrijden op tegen (thuis), (uit) en (thuis). "Als United een punt pakt en wij winnen van Huddersfield, kan het zijn dat we denken dat we er al zijn. Dan kunnen we weer een tik krijgen op bezoek bij Newcastle."



"Het is moeilijk, maar we moeten gefocust blijven op onze dingen. Dat heeft dit seizoen goed gewerkt en ik zou niet weten waarom we dat zouden moeten veranderen", stelt Klopp. "Mensen zullen vragen of ik al denk aan Barcelona, dat soort bulls**t . We zullen compleet gefocust zijn op Huddersfield, dat wordt een lastige wedstrijd. Tot die tijd zullen we moeten trainen, herstellen en rusten. We zijn gemotiveerd, omdat we wedstrijden willen winnen en willen genieten van dit seizoen met onze fans."