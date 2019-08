Klopp reageert op 'onthulling' Wijnaldum: "Ik droeg niet alleen die onderbroek"

Jürgen Klopp werd maandagavond in het zonnetje gezet op een gala van BILD, waar hij werd uitgeroepen tot de beste trainer van Duitsland.

Tijdens de feestelijkheden kwam ook de anekdote ter sprake die Georginio Wijnaldum een week geleden naar buiten bracht. De middenvelder van memoreerde toen hoe Klopp voor aanvang van de -finale van 2018 tijdens het toespreken van zijn ploeg zijn bovenkleding iets omhoog trok om een Cristiano Ronaldo-boxershort te laten zien.

"Het klopt inderdaad, maar ik droeg niet alleen die onderbroek. Iedereen die weet hoe mijn lichaam eruit ziet zal ook denken: godzijdank", lacht Klopp als hij een vraag krijgt over het voorval. De oefenmeester had de bewuste onderbroek tijdens de wedstrijdbespreking hoog opgetrokken zodat zijn spelers een glimp van het kledingstuk konden opvangen.

"Het was grappig. De spanning voor zo'n wedstrijd is enorm. We dachten toen dat we het ook weer niet te serieus moesten nemen aangezien het, uiteindelijk, gewoon een wedstrijd is", gaat Klopp verder. De trainer heeft de onderbroek nog steeds in de kast hangen: "Maar ik heb hem na die verloren finale nooit meer gedragen."

was door een doelpunt van Karim Benzema en een dubbelslag van Gareth Bale uiteindelijk met 3-1 te sterk voor the Reds , die een jaar later ten koste van wel de Champions League wisten te winnen.

Klopp had niet verwacht dat het onderbroek-incident ruim een jaar naar dato nog boven tafel zou komen: "Ik ben verrast dat jullie dit wisten, maar ik heb gehoord dat Gini Wijnaldum het eruit geflapt heeft. Dat is ook geen probleem, maar het zijn inmiddels oude koeien, om het maar zo te zeggen."