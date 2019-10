Klopp prijst Hoever, Van den Berg en andere Liverpool-jeugd

Jürgen Klopp gaat woensdagavond waarschijnlijk een aantal jeugdige spelers inzetten in de thuiswedstrijd tegen Arsenal.

De -winnaar ontmoet The Gunners op Anfield in de achtste finales van de . "Vanavond selecteren we een team om te winnen. Winnen is onze eerste, tweede en derde motivatie", zei Klopp op de persconferentie voor het duel. "Hoewel het niet zeker is, is de kans groot dat een paar van onze jongere spelers vanavond speeltijd krijgen."

wist in de vorige ronde Milton Keynes Dons te verslaan (0-2), mede door een treffer van Ki-Jana Hoever. "Caoimhin Kelleher, Ki-Jana Hoever, Curtis Jones, Harvey Elliott en Rhian Brewster hadden een basisplek en zij deden het geweldig. Herbie Kane, Pedro Chirivella en Sepp van den Berg waren invaller", aldus Klopp.

Lees beneden verder

"De houding die zij in de vorige ronde lieten zien, is precies wat er vanavond ook nodig is", ging de Duitse manager verder. "Zij tonen iedere dag die ze bij ons meetrainen de perfecte hongerigheid. Daarmee laten ze zien dat ze beseffen wat een fantastische eer het is om voor een club als Liverpool te mogen voetballen."

Trent Alexander-Arnold is wat Klopp betreft een uitstekend voorbeeld. De pas 21-jarige vleugelverdediger kan tegen zijn 100ste wedstrijd voor The Reds spelen. "Deze maand is het drie jaar geleden dat Trent debuteerde in het eerste elftal. Dat hij in korte tijd zoveel heeft bereikt, komt niet alleen door zijn kwaliteiten als speler. Het komt ook door hoe hij zichzelf heeft aangepakt, hoe hij met tegenslagen is omgegaan en hoe hij zijn kansen heeft gepakt."

Liverpool en Arsenal stonden eind augustus al tegenover elkaar in de Premier League. De ploeg van Klopp won toen voor eigen publiek met 3-1 door doelpunten van Mohamed Salah (twee) en Joël Matip.