Klopp prijst 'big boy' Van Dijk: "Ze doen er alles aan om hem af te stoppen"

Liverpool was woensdagavond met 5-0 te sterk voor Watford.

Virgil van Dijk tekende in de slotfase voor de laatste twee treffers en maakte zodoende zijn derde en vierde goal in dienst van the Reds . Manager Jürgen Klopp sprak na afloop van het duel lovend over de Nederlander, die zelf ook met een goed gevoel terugkijkt op de ruime zege in de Premier League.

Van Dijk scoorde tweemaal met het hoofd. Trent Alexander-Arnold leverde voor rust al twee assists op Sadio Mané en was ook de aangever bij de eerste goal van de Nederlander. "Het is geweldig als big boys zo hoog springen en op zo'n manier afronden. Het is moeilijk voor Virg , want scheidsrechters laten in het strafschopgebied veel toe tegen hem", aldus Klopp na afloop tegenover Sky Sports . "Verdedigers proberen hem te blokken en doen er alles aan om hem niet aan de bal te laten komen. Het is daarom goed om een tweede of derde dreiging om hem heen te hebben."



De verdediger, die ruim een jaar geleden voor 84,5 miljoen euro werd overgenomen van Southampton, bedankte aangever Alexander-Arnold. "Zijn voorzetten en passes zijn echt van grote klasse. Dat laat hij het hele seizoen al zien. Drie assists geven is heel bijzonder", aldus Van Dijk, die tevreden is over de ruime zege. "Het was een geweldig optreden van ons allemaal. We domineerden en hadden veel balbezit. Ik vond ons met name in de eerste helft heel goed spelen. Watford had geen antwoord op de manier waarop wij druk zetten."