Klopp over transfer Pulisic "Wederom een getalenteerde jongen"

Jürgen Klopp is met zijn ploeg Liverpool momenteel favoriet voor de Engelse landstitel en ziet dat zijn concurrenten niet stilzitten.

Liverpool neemt het donderdagavond op tegen Manchester City en in de Engelse media wordt het duel in het Etihad Stadium gezien als de confrontatie tussen de twee grootste titelkandidaten. Klopp ziet de wedstrijd tegen the Citizens echter als 'een gewone wedstrijd'. "Wel een hele moeilijke wedstrijd", zegt de Duitse manager woensdag op de persconferentie.

"Tegen Manchester City spelen is een van de moeilijkste wedstrijden in het hedendaagse voetbal. Dat hebben we vaak genoeg gemerkt. Een geweldig, voetballend team met een uitstekende manager (Josep Guardiola, red.). Voor mij is Manchester City nog steeds de beste ploeg in de wereld", wordt Klopp door diverse Engelse media geciteerd.



Woensdag werd bekend dat concurrent Chelsea 64 miljoen euro overmaakt aan Borussia Dortmund inzake Christian Pulisic, die het huidige seizoen op huurbasis afmaakt bij de Duitse topclub. Ook Liverpool werd gelinkt met de Amerikaans international. Klopp zegt woensdag dat de Londenaren goede zaken hebben gedaan door Pulisic binnen te hengelen.



"Hij is een goede speler. Ik ken hem al een tijdje en volg hem nauwgezet. Het is een goede aankoop van Chelsea, maar het is ook een goede deal voor Dortmund, aangezien ze veel geld krijgen én hem nog een halfjaar kunnen houden. Wederom een getalenteerde jongen in Engeland, dat is alleen maar goed", aldus Klopp, die van 2008 tot 2015 trainer was van de Duitse topclub.