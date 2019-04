Klopp ontkent categorisch transferdoelwit: "We gaan het niet eens proberen"

Jürgen Klopp en zitten momenteel nog hevig verwikkeld in de titelstrijd met , terwijl the Reds ook nog actief zijn in de . Diverse Engelse media meldden echter dat de Engelse topclub al volop bezig is met de selectie van volgend seizoen. Onder anderen Lorenzo Insigne wordt als doelwit genoemd, maar Klopp ontkent dit stellig.

Insigne zou op weg naar de uitgang zijn bij , waarbij Liverpool een van de clubs zou zijn die de aanvaller graag wil strikken. Klopp zegt echter dat de dertigvoudig international niet op de radar van Liverpool staat. "We gaan Lorenzo Insigne niet halen", benadrukt de Duitse manager donderdag op de persconferentie in aanloop naar het competitieduel met .



"Hij is een erg goede speler, maar hij heeft nog een contract voor meerdere seizoenen bij Napoli. We gaan het niet eens proberen", aldus Klopp, geciteerd door onder meer de Liverpool Echo . "We zijn wel altijd bezig om de ploeg te verbeteren. Dat doen we sowieso in de trainingen. Dat is ook de beste manier. De selectie is goed in balans. Onze transferplannen hoeven ook niet bekend te worden."



"Of het de grootste transferwindow van Liverpool ooit zal worden? Nee. Maar je zou ook verrast zijn geweest als ik 'ja' had geantwoord. We kijken altijd goed rond. We gaan zien wat er gaat gebeuren, maar ik ga niet speculeren. We werken nu ongeveer drieënhalf jaar samen. De spelers hebben ook allemaal de perfecte leeftijd, maar er is altijd ruimte voor verbetering", besluit Klopp.