Klopp onthult details over telefoontje van Guardiola na Champions League-finale

In het eerste deel van een exclusief interview met Goal vertelt de Liverpool-manager over de felicitaties die hij kreeg vanuit Manchester.

"Het is voor jou, trainer."



Jürgen Klopp leefde nog in een roes, dwalend door het Wanda Metropolitano met een medaille om zijn nek en een biertje in zijn hand. "Uitgeput!" vertelt hij lachend aan Goal .



Op het veld vierden de spelers van nog steeds de overwinning op . Die vieringen zouden tot diep in de Madrileense nacht doorgaan.



De manager had eerst nog wat werk te doen, zoals de nodige interviews en de persconferentie. Maar eerst moest de Duitser een verrassend telefoontje beantwoorden.



In de kleedkamer werd Klopp aangesproken door Lee Nobes, de fysiotherapeut die The Reds een jaar eerder hadden overgenomen van . "Hij gaf me zijn telefoon en op het scherm stond 'Pep'. Ik dacht serieus dat het onze eigen Pep was, Pepijn Lijnders. Ik dacht: 'oké, dat is vreemd'. Pas toen ik begon te praten, besefte ik dat het de andere Pep was!"







De manager van Liverpool's grootste Premier League-rivaal is misschien wel de laatste van wie je op zo'n avond een telefoontje zou verwachten. Guardiola had best Klopp's positie kunnen hebben in Madrid - zonder VAR had wellicht City de finale gehaald in plaats van de Spurs - maar áls er al sprake was van enige jaloezie bij de Spanjaard, dan liet hij dat aan de telefoon niet merken.



"Hij toonde alleen maar heel veel respect", vertelt Klopp. "Ik weet niet of Lee hem had gebeld of andersom, maar het was een heel leuk moment. We zeiden tegen elkaar wat een geweldig seizoen het was geweest en we maakten wat grapjes. We waren allebei uiteraard in een goede bui!"



Logisch ook. Zowel Klopp als Guardiola kan tevreden terugkijken op een seizoen waarin beide clubs geweldige progressie boekten. Samen wonnen ze in 2019 al vier prijzen en dit weekend komt de volgende erbij. Op Wembley, waar zondag om de Community Shield wordt gespeeld, staan de twee beste teams en de twee beste managers van Engeland tegenover elkaar.



Ondanks de rivaliteit tussen beide teams hebben beide coaches nooit problemen met elkaar. Dit is niet Sir Alex Ferguson versus Arsène Wenger, of Wenger versus José Mourinho. Guardiola botste in het verleden wel met de Portugees, dus een opstootje is hem niet vreemd. Maar voor Klopp hij hij niets anders dan respect.



Ook in Duitsland, waar ze als trainers van en elkaars rivalen waren, was er geen wrok of vijandigheid. Geen 'mind games' in de media of venijnige uitspraken over elkaar, hun rivaliteit speelde zich alleen af op het veld.



"Ik heb zo'n battle langs de zijlijn niet nodig. Ik heb geen behoefte aan zulke negatieve emoties als ik mijn collega een paar meter verderop zie staan. Ik wil nog steeds zonder dat alles proberen om met alles wat ik heb een wedstrijd te winnen. Voor mij maakt de rest geen deel uit van het spel en het is duidelijk dat Guardiola dat ook zo ziet."