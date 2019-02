Klopp niet nerveus in titelstrijd in Premier League

The Reds jagen op hun eerste landskampioenschap sinds 1990, maar hun manager Jürgen Klopp voelt geen druk.

Liverpool brengt maandagavond een bezoek aan West Ham United, een dag nadat Manchester City op eigen veld Arsenal ontvangt met de mogelijkheid om het gat met de koploper tot twee punten te dichten.

"Ik ben geen nerveus persoon en dus was ik nooit nerveus voordat we de eerste titel bij Borussia Dortmund wonnen. Dat is hoe het is", vertelt Klopp in gesprek met Engelse kranten.

"De ervaring heeft me geleerd dat de manier waarop ik het in het verleden heb gedaan werkt, dus ik veranderde niet. Het enige dat ik altijd wist, is om zo vaak mogelijk het goede te doen, gefocust te blijven op je eigen manier en niet te denken over de andere dingen in de buurt en doe het zo veel en zo goed als je kunt."

"Dan, als je goed genoeg bent, zal het gebeuren. Zo niet, dan zal het niet gebeuren. Dat is best gemakkelijk. Onze tool om de situatie te regelen is voetbal. Dat is het enige dat we kunnen doen."

Klopp wijst naar de reeks van Liverpool naar de Champions League-finale van vorig seizoen als bewijs dat ze met de druk om konden gaan. De Duitser begrijpt dat de fans van Liverpool wanhopig zijn om de eerste landstitel sinds 1990 te behalen.

"Zullen er nerveuze momenten zijn? Ja, zeker. Maar maak ze niet groter dan ze zijn, want er waren vorig jaar, twee jaar geleden, drie jaar geleden nerveuze situaties. De mensen hier willen het echt en dat is hoe het is. Ze willen het met alles wat ze hebben. Ik begrijp dat en we zullen het proberen met alles wat we hebben, maar er zijn geen garanties."