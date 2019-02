Klopp moet vrezen voor sanctie na uitspraken over arbitrage

Jürgen Klopp moet volgens de Engelse pers rekening houden met een aanklacht en mogelijke schorsing van de nationale voetbalbond (FA).

De trainer van Liverpool suggereerde maandagavond, na het 1-1 gelijkspel tegen West Ham United, dat scheidsrechter Kevin Friend in de tweede helft West Ham bevoordeelde omdat hij in de eerste helft een buitenspeldoelpunt van the Reds had goedgekeurd.



Liverpool kwam halverwege de eerste helft op voorsprong in Londen, na een doelpunt van Sadio Mané. In de opbouw naar het doelpunt stond James Milner echter duidelijk buitenspel. Dat hoorde Klopp zelf pas ná de wedstrijd, maar hij vermoedt dat arbiter Friend het nieuws in de rust al te horen kreeg. Vervolgens zou Friend zich schuldig hebben gevoeld en West Ham constant het voordeel van de twijfel hebben gegeven in het tweede bedrijf.



"Ik hoorde dat we buitenspel stonden en ik ben er vrij zeker van dat de scheidsrechter dat in de tweede helft ook wist", vertelde Klopp na afloop voor de tv-camera's. "In situaties waarbij het 50/50 of 60/40 was, kreeg de tegenstander constant de vrije trap mee. Dat maakte het moeilijk voor ons. Ik snap het uit menselijk oogpunt: als ik een grote fout maak in de eerste helft, wil ik die wond niet verergeren."



"Scheidsrechters zijn mensen en dat begrijp ik, maar tijdens de wedstrijd snapte ik er niets van omdat ik geen idee had dat we buitenspel stonden", stelde de Duitser tot slot. De opmerkingen van Klopp lijken in strijd met de gedragsregels van de FA. Die schrijven voor dat de arbitrage wel bekritiseerd mag worden, maar dat de integriteit en de objectiviteit niet in twijfel getrokken mag worden.



Zodoende moet Klopp vrezen voor een sanctie; binnen een paar dagen wordt waarschijnlijk duidelijk of de FA werk maakt van de zaak. Mogelijk staat in het wedstrijdrapport van Friend nog meer belastende informatie, want de trainer van Liverpool was na afloop geagiteerd en ging in discussie met het team van Friend. Liverpool heeft door het gelijkspel nog maar drie punten voorsprong op belager Manchester City.