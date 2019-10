Klopp moet Koeman als voorbeeld nemen: "Dan kan hij een ware plaag zijn"

Georginio Wijnaldum kan nog veel meer van waarde zijn voor Liverpool als manager Jürgen Klopp hem meer aanvallende taken zou geven.

Zo oordeelt Stephen Warnock in zijn analyse voor de BBC. De voormalige verdediger, die vijf seizoenen het shirt droeg van the Reds, verwijst naar de vrijheid die Wijnaldum van bondscoach Ronald Koeman krijgt bij het .

"Wijnaldum heeft al bewezen dat hij voor langere tijd een vaste waarde is voor ", concludeert Warnock na afloop van het -duel met , door de Premier League-koploper met 1-4 gewonnen. "Hij zou echter nog meer gevaar kunnen stichten als hij van Klopp dezelfde vrijheid krijgt als bij Oranje. Dat zagen we afgelopen seizoen al met zijn sprintjes richting het strafschopgebied tegen (4-0 zege, red.) in de halve finale van de Champions League, toen hij tweemaal scoorde."

"Klopp heeft Wijnaldum duidelijk heel hoog zitten en ik snap wel waarom dat zo is", gaat Warnock verder met zijn analyse over de Nederlandse middenvelder. "Hij beschikt over voldoende discipline in verdedigend opzicht om Liverpool solide te laten spelen."

"Als Wijnaldum echter meer naar voren zou spelen, wat ik zo graag zou willen zien, dan kan hij een ware plaag zijn voor de tegenstander."

Liverpool staat zondag tegenover en het zou Warnock niet verbazen als Klopp dan voor een 3-5-2-systeem kiest. De oud-verdediger verwacht dat Wijnaldum opnieuw een basisplaats heeft, maar aanvoerder Jordan Henderson moet in zijn optiek vrezen voor zijn plek op het middenveld. "Dat wil echter niet zeggen dat Henderson uit de gratie is, absoluut niet", zo benadrukt Warnock.