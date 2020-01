Klopp: "Mijn vrienden zeggen dat ik geen idee heb waar hij moet spelen"

De fans van Liverpool kijken halsreikend uit naar de eerste minuten van winteraankoop Takumi Minamino voor het team van Jürgen Klopp.

De vleugelaanvaller annex Japans international van 24 jaar maakte eerder dit seizoen indruk in de onderlinge -duels tussen RB Salzburg en en stapte vorige week via een relatief lage transferclausule van acht miljoen euro over naar de kersverse winnaar van het WK voor clubteams.

Klopp zal niet meteen veeleisend zijn ten opzichte van Minamino. "Het is belangrijk dat hij zich acclimatiseert en dat hij de speler is die hij bij RB Salzburg was", wordt de manager van Liverpool door Engelse media geciteerd. "Hij moet nu gewoon zijn wie hij is. Ik vertelde hem dat we Minamino van RB Salzburg hebben gehaald, de jongen die like crazy tegen ons speelde. Dat moet hij blijven en we zullen zien hoe het zich ontwikkelt."

Klopp kan Minamino goed gebruiken. "Zeker in deze fase van het seizoen zullen we hem gebruiken en niet pas over vijftien weken", verwees de Duitser naar het drukke programma van Liverpool, dat donderdag een competitieduel met Sheffield United afwerkt en over drie dagen in de tegenover staat.

"Of hij in maart de speler zal zijn die wij dan voor ogen hebben? Ik heb geen idee. Vanaf nu gaan we elkaar leren kennen. We gaan met zijn kwaliteiten aan de slag en gaan hem alle tijd geven die hij nodig heeft."

"Op dit moment hebben we een heel goed team en veel van de beste aanvallers ter wereld. We hebben Minamino niet aangetrokken om hem vijfde of zesde keus te laten zijn", benadrukte Klopp.

"Hij kan op verschillende posities spelen en dat betekent meerdere keuzes. Na mijn laatste persconferentie zeiden mijn vrienden van de Daily Mail dat ik geen idee heb waar hij moet spelen. Als je mij verkeerd wilt begrijpen, dan is het makkelijk."

"Het zou fijn zijn als iedereen hem een beetje de tijd geeft." Minamimo maakte indruk in het Champions League-duel in oktober op Anfield, toen hij in de 4-3 nederlaag van de Oostenrijkers een doelpunt maakte en een assist verzorgde.

Ook in het weerzien in december was de Japanner een van de smaakmakers. Liverpool had zich op dat moment al laten informeren over diens contractuele situatie en intern was men het ook al eens over zijn komst.