Klopp: "Mijn God, wie stuurt je hierheen om dergelijke vragen te stellen?"

Koploper Liverpool heeft dit seizoen nog geen wedstrijd verloren in de Premier League en is in competitieverband zelfs al meer dan een jaar ongeslagen.

Veel mensen denken dan ook dat the Reds ongeslagen de Engelse landstitel in de wacht zullen slepen en het record van , 49 wedstrijden op rij zonder nederlaag, gaan verbeteren. Manager Jürgen Klopp is echter niet constant bezig met het breken van records, zo bleek vrijdagmiddag tijdens de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd tegen van zaterdag.

"Mijn God, wie stuurt je hierheen om dergelijke vragen te stellen?", antwoordt Klopp op de vraag van een verslaggever hoe hij naar de ongeslagen reeks van in de Premier League, inmiddels 37 wedstrijden, kijkt.

"Ik heb er nog niet over nagedacht. Als dat wel het geval was geweest, dan hadden we ook niet al die wedstrijden gewonnen. Zo simpel is het." Liverpool staat dertien en veertien punten voor op respectievelijk en , waardoor de eerste landstitel sinds 1990 een kwestie van tijd lijkt te zijn.

Klopp staat zaterdagavond tegenover José Mourinho, die hij omschrijft als een manager van 'wereldklasse'. "Hij wil ten koste van alles winnen", deelt de Duitse manager complimenten uit aan zijn Portugese collega, die een moeizame periode beleeft bij Tottenham.

"Ik ben niet bezig met eventuele krantenkoppen, maar ik kan me geen wedstrijd herinneren uit de laatste twee, drie jaar dat ik vantevoren dacht: Godzijdank kom ik hem vandaag tegen en niet een andere manager ."

De keuzeheer van de Premier League-koploper is ook complimenteus over Trent Alexander-Arnold, die bijna wekelijks uitblinkt bij Liverpool. "Je kunt niet om een beter rolmodel vragen", benadrukt Klopp. "Trent als Scouser is ideaal voor Curtis Jones (matchwinner in het -duel met , red.)."

"Het is niet gemakkelijk om alle Scousers op de wereld te vertegenwoordigen. Maar met James Milner, Jordan Henderson en Adam Lallana zijn er hier spelers die duidelijk aangeven wat wel kan en wat niet. Ik ben erg gelukkig met dergelijke persoonlijkheden in de kleedkamer."