'Klopp maakt target van zestig miljoen warm voor transfer naar Liverpool'

Liverpool wil zich komende zomer versterken met Timo Werner.

Geruchten over de Engelse interesse in de Duitse spits gaan al langer de ronde, maar volgens BILD heeft manager Jürgen Klopp nu ook contact gezocht met de 23-jarige aanvaller van .

Werner is na dit seizoen voor een gelimiteerd bedrag van zestig miljoen euro op te halen bij de -club. Werner zou open staan voor een transfer naar de koploper van de Premier League.

Met Klopp treft hij een trainer die dezelfde taal spreekt en met zijn snelheid en loopvermogen zou hij goed in de speelstijl van passen.

Meer teams

Volgens BILD bestaat er wel enige twijfel bij Werner, daar hij op Anfield te maken zal krijgen met stevige concurrentie. Met spelers als Sadio Mané, Roberto Firmino en Mohamed Salah beschikken the Reds over aanvallers van wereldklasse.

Liverpool zou in januari al een poging hebben ondernomen om Werner in te lijven. De club wilde hem naar verluidt kopen, om hem voor de rest van het seizoen uit te lenen aan Leipzig. De Duitse topclub zat daar echter niet op te wachten.

Het is vooralsnog onduidelijk waar Werner volgend seizoen speelt, maar de kansen op een overstap naar Liverpool groeien. lijkt definitief achter het net te gaan vissen. De Duits international zou een transfer naar de Duitse grootmacht niet zien zitten.

Liverpool is overigens niet de enige club met serieuze interesse in Werner. Ook en hebben een oogje op de Duitse aanvaller. wilde hem in januari inlijven als vervanger van de geblesseerde Harry Kane.

De gelimiteerde transfersom van zestig miljoen euro is echter alleen in de zomer van kracht, waardoor een vervroegd vertrek geen optie was voor de betrokken partijen.