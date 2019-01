Klopp looft uit noodzaak geboren collega voor Van Dijk: "Hij is briljant"

Liverpool herstelde zich zaterdag tegen Brighton & Hove Albion (0-1) van de eerdere misstappen tegen Manchester City en Wolverhampton Wanderers.

Ofschoon het team van Jürgen Klopp zeven punten meer heeft dan Manchester City, dat nog maandag thuis tegen Wolverhampton Wanderers speelt, heeft de Duitse manager de nodige kopzorgen op het gebied van blessureleed.

In defensief opzicht kan Klopp niet over Dejan Lovren en Joe Gomez beschikken en daardoor nam Fabinho zaterdag plaats naast Virgil van Dijk. Dat deed de veelzijdige Braziliaan, die eigenlijk verdedigende middenvelder is, met verve, zag ook de Duitser. "Hij is een briljante voetballer. Als je zo’n goede voetballer op die positie hebt als je in balbezit bent, dan is dat geweldig. We waren niet voortdurend in de aanval, we waren voornamelijk in balbezit."



"Maar Brighton probeerde de lange bal op Glenn Murray te spelen, net als in het thuisduel met Brighton. Maar Fabinho deed het ook in deze situaties zeer goed. Zijn hersenen denken verdedigend. Het is een kwaliteit dat hij op diverse posities kan spelen", beaamde Klopp, die na afloop ook afstand nam van de kritische geluiden over het povere spel in Zuid-Engeland. "Het was absoluut oké. We zijn niet de Harlem Globetrotters. We moeten ook resultaat leveren. Dat is al heel moeilijk. We kunnen alleen goede resultaten halen als we goed spelen en dat hebben we tegen Brighton gedaan."



"Het was in sommige fases niet onze beste wedstrijd van het seizoen, maar wel de meest volwassen wedstrijd van het seizoen. Dat is heel belangrijk. Op een goede dag kan iedereen een voetbalwedstrijd winnen. Op een gemiddelde dag kunnen niet veel teams een voetbalwedstrijd winnen. Op een slechte dag kunnen slechts een paar teams een voetbalwedstrijd winnen", besloot Klopp.